L’essai vidéo Do the Right Thing explore la chaleur de Brooklyn / Film

Cela fait plus de 30 ans que le directeur Spike Lee a publié le drame raciste provocateur, perspicace et malheureusement prémonitoire Faire la bonne chose. Le film suit un livreur de pizza nommé Mookie (joué par Lee lui-même) alors qu’il fait le tour d’un quartier de Brooklyn l’un des jours les plus chauds de l’année. Les tensions montent avec la chaleur, entraînant une confrontation explosive entre blancs, noirs et loi.

Malheureusement, Faire la bonne chose est toujours d’actualité à ce jour alors que les manifestants se heurtent à la police à la suite de la mort illégale d’un trop grand nombre de citoyens noirs aux États-Unis. Alors que nous regardons l’histoire se dérouler, un essai vidéo examine de plus près un élément spécifique de Faire la bonne chose et comment il est utilisé pour représenter la tension croissante entre les blancs et les noirs à Brooklyn.

Faire le bon essai vidéo

Dans Faire la bonne chose, la chaleur étouffante de l’été est un élément clé dans la description de Spike Lee de l’escalade des tensions entre les Noirs et les Blancs. Les personnages dégoulinent de sueur en se promenant dans les rues de Brooklyn. Certains essaient de se rafraîchir avec le souffle des bouches d’incendie et des tuyaux. Mais peu importe à quel point ils essaient, leur chaleur ne peut pas être battue. Et tout cela mène à l’incendie qui brûle la pizzeria de Sal au sol au milieu d’une émeute provoquée par le personnage principal Mookie.

Ce n’est là qu’une des nombreuses façons dont Spike Lee construit jusqu’à la conclusion tragique de Faire la bonne chose, et ce point culminant est exactement ce que nous voyons se dérouler actuellement aux États-Unis. Il est frustrant de constater que ce que Spike Lee a à dire dans ce film est toujours aussi pertinent aujourd’hui. Mais nous sommes heureux qu’un réalisateur comme lui continue de faire des films comme celui-ci, donnant une voix à ceux qui continuent d’être marginalisés et opprimés.

Juste au cas où vous auriez besoin de conseils sur le message complet Faire la bonne chose, Voici:

