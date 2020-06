The Vampire Diaries Saison 9: date de sortie, distribution, intrigue

– – –

The Vampire Diaries Saison 9: Date de sortie, bande-annonce, distribution, intrigue et tout ce que les fans doivent savoir!.

Tout le monde est obsédé par les vampires… La chimie amoureuse entre les humains et les vampires et les journaux de vampires a terminé ses huit saisons avec succès. Les vampires sont à moitié humains et à moitié animaux, ils sucent le sang du corps humain. Si horrible, mais qu’en est-il s’ils tombent amoureux?

– – –

Les journaux intimes des vampires sont l’un des spectacles les plus populaires au monde. Il a créé beaucoup de fans en très peu de temps. Son histoire se poursuit depuis les 8 dernières saisons et maintenant les fans s’attendent à regarder l’incroyable retour de la saison 9. The vampire diaries est un spectacle qui est surtout apprécié par les adolescents et les adultes. À ce jour, un total de 171 épisodes ont été publiés. La dernière saison était la saison 8 qui a été publiée en 2017 et après un certain temps, elle a obtenu sa position sur Netflix, après quoi elle a été regardée par la plupart des gens.

Statut de renouvellement pour The Vampire Diaries

Il n’y a rien annoncé par l’équipe de la série, bien que Netflix soit silencieux à ce sujet. Donc, c’est un non pour le renouvellement de cette série en ce moment.Eh bien, d’après les théories et les conseils des passionnés, nous pensons qu’ils travaillent sur la saison 9. Mais nous n’avons pas de preuves tangibles jusqu’à présent. Nous espérons donc qu’ils donneront de bonnes nouvelles.

À propos du casting de The Vampire Diaries Saison 9

Ian Somerhalder (Damon Salvatore) dans la série Nina Dobrev (Elena Gilbert) et Paul Wesley (Stefan Salvatore) ont nié avoir joué leurs rôles emblématiques dans la saison 9.

Les personnages attendus dans la saison 9 incluent:

Nathalie Kelley (Sybil)

Lily-Rose Mumford (Josie Saltzman)

Portrait de Tierney Mumford (Lizzie Saltzman)

Représentation des parcs Wolé (Cade)

Joel Gretsch dépeignant (Peter Maxwell) l

Sammi Hanratty (Violet est tombé)

Kayla Ewell (Vicki Donovan)

Reece Odum (Karen)

Paul Wesley (Stefan Salvatore)

Ian Somerhalder (Damon Salvator)

Portrait de Kat Graham (Bonnie Bennett)

Candice King (Caroline Forbes)

Zach Roerig (Matt Donovan)

Portrait de Matt Davis (Alaric Saltzman)

Michael Malarkey (Enzo)

St. John Kristen Gutoskie (Seline)

Ponts de Demetrius (Dorian Williams)

Allison Scagliottis (Georgie Dowling)

Terrain: The Vampire Diaries Saison 9

La prochaine saison de The vampire diaries peut avoir 22 épisodes, tout comme les saisons 6 et 7. Le rôle des réalisateurs sera poursuivi par Kevin Williamson et Julie Plec. Dans la nouvelle saison, nous pouvons voir que Bonnie et Damon seront coincés ensemble et la même chose que nous pouvons voir avec Hope et Clarke. Une calorie peut avoir une grande association au cours de la prochaine saison.

Restez connectés pour plus de nouvelles!

– – –