Les ventes mondiales de Nintendo Switch dépassent les 55,77 millions en mars 2020

La Nintendo Switch continue de faire très bien pour elle-même, malgré la pandémie mondiale de coronavirus. En fait, il semble que la pandémie ait contribué à augmenter les ventes de la console portable, car le Switch a maintenant vendu 55,77 millions d’unités dans le monde au 31 mars 2020, selon le dernier communiqué de Nintendo.

Au total, 3,29 millions d’unités matérielles Switch et 45,62 millions d’unités logicielles ont été vendues au cours des trois derniers mois, se terminant le 31 mars. Nintendo a partagé une liste des 10 titres propriétaires les plus vendus, ce qui pourrait vous surprendre. Animal Crossing: New Horizons si bas sur la liste, mais comme il s’agit de ventes à ce jour, nous pouvons toujours nous attendre à ce qu’elles augmentent. À ce jour, plus de 356,27 millions de jeux Switch ont été vendus dans le monde.

Mario Kart 8 Deluxe – 24,77 millions Super Smash Bros.Ultimate – 18,84 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 17,41 millions Super Mario Odyssey – 17,41 millions Épée Pokémon / Bouclier Pokémon – 17,37 millions Pokémon: c’est parti, Pikachu! / Pokémon: Allons-y, Évoli! – 11,97 millions Animal Crossing: New Horizons – 11,77 millions (11 premiers jours) / 13,41 millions (six premières semaines) Splatoon 2 – 10,13 millions Super Mario Party – 10,10 millions Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe – 6,60 millions

Les derniers numéros d’unité Switch ont fini par dépasser ce que Nintendo avait prévu auparavant. Nintendo a vendu environ 19,5 millions d’unités Switch entre avril 2019 et mars 2020. D’avril 2020 à mars 2021, Nintendo prévoit de vendre 19 millions d’unités Switch.

Alors que la pandémie faisait rage, nous avons vu des pénuries d’unités Switch, ce qui avait incité Nintendo à commencer à augmenter la production afin que d’autres personnes puissent acheter les leurs. Avec des personnes passant plus de temps à la maison que d’habitude en raison de l’éloignement social et de l’auto-isolement, le Switch a été quelque chose d’une béquille pour de nombreux utilisateurs, avec Animal Crossing: New Horizons agissant comme un remplacement de l’interaction sociale pour beaucoup. Et il est facile de voir pourquoi – c’est addictif.

Ce sont des chiffres impressionnants pour le Switch, et il est probable que nous continuerons de les voir augmenter. Le Switch n’a nulle part où aller, mais à partir d’ici, apparemment.

La publication Nintendo Switch Worldwide Sales Top 55,77 millions en mars 2020 est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook