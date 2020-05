Regardez la Hyundai i20 N testée sur un lac gelé en Suède!

Hyundai nous a taquiné avec une vidéo du prochain i20 N soumis à des tests d’hiver sur un lac gelé en Suède. La vidéo révèle également plusieurs détails clés sur la prochaine trappe chaude. Lisez tout à leur sujet ici.

Nous savions que Hyundai propose depuis longtemps une version «N» axée sur les performances de la berline i20. Il a été attrapé pour la première fois en mai 2019, mais il a fallu à Hyundai une année entière et un modèle de nouvelle génération pour confirmer la venue de l’i20 N. 2020. Alors que le Nurburgring a été un terrain d’essai régulier pour l’i20 N, cette fois, Hyundai a a publié une vidéo du i20 N testé sur un lac gelé en Suède. Dans cette vidéo, la Hyundai i20 N a été mise à l’épreuve par le pilote as du WRC, Thierry Neuville.

La Hyundai i20 N a été testée sur un lac gelé en Suède.

Neuville a remporté plusieurs fois le rallye WRC et il décrit la nouvelle i20 N comme une «voiture très intéressante. Tres précis. Manipulation très simple. Le moteur tourne bien et le bruit est également très intéressant. » À l’avenir, même une version de rallye de la nouvelle génération d’i20 serait en préparation. Mais plus important encore, cette vidéo nous donne un aperçu important de beaucoup plus de détails sur le prochain i20 N. Bien que la voiture soit toujours couverte de camouflage lourd à l’avant et à l’arrière, certains détails sont assez évidents.

Il est propulsé par un moteur turbo essence de 1,6 L développant 204 chevaux.

Ce i20 axé sur les performances obtient des différenciateurs visuels clés qui contribuent également aux performances. Il obtient une calandre mise à jour et des pare-chocs avant qui abritent des barrages d’air beaucoup plus grands pour un meilleur refroidissement du moteur. Les roues sont de plus grandes unités de 19 pouces avec des pneus plus épais et les grands freins à disque avant et arrière sont également clairement visibles dans la voiture. Les étriers de frein sont même peints en rouge. À l’arrière, l’i20 N dispose d’une sortie d’échappement à double corps et nous parions que cela sonnera très scintillant. Le pare-chocs arrière a également été modifié et il y a également un diffuseur doux.

Il n’y a cependant aucune chance que cette trappe chaude arrive en Inde.

Lisez aussi: Top 5 des voitures automatiques diesel que vous pouvez acheter sous 15 Lakhs

La Hyundai i20 N sera propulsée par un moteur turbo essence de 1,6 litre produisant 204 ch. Cela fera du i20 N le i20 le plus populaire jamais produit. Ce moteur turbo essence de 1,6 L est le même moteur qui fait également office de moteur sur la Kia Ceed à l’international. Le moteur produit un couple maximal de 260 Nm et il sera accouplé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 vitesses. On parle même d’une boîte manuelle à 6 vitesses pour l’i20 N et ce sera quelque chose à surveiller. Une trappe chaude de 200 ch avec une boîte de vitesses manuelle est une chose de rêve pour beaucoup.

Lisez aussi: Fans de Royal Enfield, il y a beaucoup à vous offrir au cours des deux prochaines années!

Il y a peu d’i20 N qui arrive en Inde, mais plus près de chez nous, Hyundai enlèvera bientôt la voiture standard en Inde. L’i20 est en route pour un lancement fin 2020 en Inde et il aura trois options de moteur en Inde – un turbo-essence de 1,0 L, un essence à aspiration naturelle de 1,2 et un moteur diesel de 1,5 L. Le design de la nouvelle i20 est très frappant et stylistique et, comme avec toutes les Hyundai, les intérieurs sont absolument à ras bord et il sera également doté de nombreuses fonctionnalités technologiques. Comme son prédécesseur, la nouvelle i20 rivalisera avec la Maruti Suzuki Baleno, Tata Altroz, Toyota Glanza et la Honda Jazz.