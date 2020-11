Les ventes de Ghost of Tsushima ont franchi 5 millions d’unités vendues

Un article publié par le New York Times a révélé que Sucker Punch Production’s Fantôme de Tsushima s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires depuis ses débuts en juillet 2020, et Sony Santa Monica Studio Dieu de la guerre La franchise s’est vendue à plus de 51 millions d’exemplaires depuis sa création.

Une grande partie de l’article se concentre sur le parcours de Sony, du statut de fabricant derrière les appareils ménagers populaires à la reconnaissance de son activité de divertissement, motivé par le succès de PlayStation. Il contient de nombreuses informations intéressantes, y compris les prévisions de ventes PlayStation 5.

Selon l’analyste Citigroup basé à Tokyo, Kota Ezawa, Sony pourrait faire une perte allant jusqu’à 100 dollars pour chaque PS5 vendue initialement. Cependant, la même chose peut être dite pour Microsoft car il est normal pour les entreprises de vendre du nouveau matériel à perte jusqu’à ce qu’elles atteignent une efficacité de production.

Le président, président et chef de la direction de Sony, Kenichiro Yoshida, a déclaré aux analystes de Wall Street que la société se concentre sur l’efficacité financière plutôt que sur la croissance des revenus et la part de marché. Sony a naturellement besoin de gagner de l’argent pour survivre, mais Yoshida pense que l’augmentation des bénéfices n’est qu’une «cible», pas un «objectif».

« Augmenter les bénéfices n’est pas notre but », a déclaré Yoshida, selon une citation fournie par le NY Times. «Notre objectif en tant qu’entreprise est de remplir le monde d’émotions grâce à la créativité et à la technologie. Le profit est une cible. L’objectif est différent du but. »

Ezawa a ajouté que «le divertissement, mené par le jeu, est le nouveau visage de Sony» et moteur de croissance. «Il y a eu une déclaration claire et un changement direct de direction de la part de Ken Yoshida pour faire passer Sony d’une entreprise d’électronique traditionnelle de vente de boîtes à une entreprise de divertissement», a-t-il conclu.

Piers Harding-Rolls d’Ampere Analysis s’attend à ce que la PS5 vende cinq millions d’unités cette année, tandis que la Xbox Series X / S devrait vendre 3,9 millions d’unités.

L’article complet est une excellente lecture, alors assurez-vous de le vérifier.

[Source: NY Times]