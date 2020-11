Il est temps: Google devrait exiger deux ans de mises à jour pour chaque téléphone Android

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Message d’opinion de Jon Fingas

Lorsque OnePlus a déclaré que le Nord N10 et le N100 n’obtiendraient qu’une seule mise à jour majeure du système d’exploitation, les gens étaient naturellement furieux. Ce n’est pas seulement que cela laisserait les acheteurs exécuter une version Android obsolète bien avant que le matériel ne soit obsolète – c’est que OnePlus n’avait aucun scrupule à offrir deux ans ou plus de mises à jour pour ses appareils haut de gamme. En effet, la qualité du support semble dépendre du prix de votre téléphone.

Cela ne devrait pas être acceptable. En termes simples, il est temps pour Google d’exiger deux ans ou plus de mises à jour pour chaque téléphone Android qui utilise ses applications, pas seulement celles du programme Android One. Bien que cela pose presque certainement des défis, cela pourrait considérablement améliorer la sécurité et l’expérience globale des utilisateurs, en particulier ceux qui ne peuvent pas se permettre d’acheter de nouveaux téléphones comme des roulettes.

Les politiques de mise à jour Android à deux niveaux nuisent à tout le monde

Cette approche à deux niveaux n’est pas un phénomène nouveau et l’activité de OnePlus n’est pas la pire que nous ayons vue. Il était trop courant pour les fournisseurs de publier une seule mise à jour majeure d’Android pour les modèles moins chers, ou de conserver un appareil sur son système d’exploitation d’expédition, même si le logiciel a déjà un an. Certaines marques sont connues pour fidéliser leurs clients avec les anciennes versions d’Android.

Cela n’excuse pas le comportement, cependant, et il y a des conséquences très réelles à raccourcir le calendrier de mise à jour. Au minimum, cela laisse des millions de propriétaires de téléphones vulnérables aux failles de sécurité que des correctifs mineurs ne corrigent pas. Bien qu’il soit peu probable que vous soyez la cible d’une attaque, vous ne devriez pas vous demander si quelqu’un vole vos données en raison d’une faille corrigée sur d’autres téléphones il y a longtemps. Cela n’inclut même pas les dangers des botnets – les pirates peuvent ruiner Internet pour tout le monde s’ils détournent un grand nombre de téléphones.

Une politique de publication de mise à jour Android incohérente limite également l’accès aux fonctionnalités. Oui, les services Google Play atténuent le besoin de garder les gens sur des versions plus récentes du système d’exploitation, mais il est toujours vrai que certaines fonctionnalités ne vous seront pas accessibles à moins que vous n’obteniez une mise à niveau majeure. Aucune mise à jour mensuelle n’est sur le point de vous offrir les fonctionnalités de confidentialité d’Android 11, par exemple. Et bien que manquer une fonctionnalité intelligente ne soit pas un désastre, cela empêche Google et les fournisseurs d’aller de l’avant avec des idées qui nécessitent suffisamment d’utilisateurs pour exécuter une version de base. Votre produit phare brillant pourrait être retenu simplement parce qu’il y a trop de gens coincés avec les anciennes révisions Android.

Et franchement, c’est classiste. Bien que les fournisseurs d’Android ne soient pas susceptibles d’être malveillants, ils disent en fait aux clients qu’ils ne méritent pas de mises à jour robustes à moins d’acheter du matériel premium. Vous ne pouvez pas vous permettre le modèle le plus chaud? Dommage, vous devrez simplement accepter que votre téléphone sera obsolète et vulnérable pendant la majeure partie de sa vie utile. Beaucoup de gens n’ont tout simplement pas l’argent pour acheter des téléphones haut de gamme, en particulier dans les pays en développement, et ils sont punis pour des circonstances qu’ils ne peuvent souvent pas contrôler.

Les exigences de mise à jour seraient non seulement efficaces, mais éthiques

Crédit: David Imel / Autorité Android

Assez de critiques, cependant – comment une exigence de mise à jour universelle aiderait-elle Android?

Pour la sécurité, les avantages seraient tout à fait évidents. Quel que soit le téléphone que vous avez acheté, vous disposerez des dernières mesures de sécurité pour une grande partie (sinon la totalité) de la durée de vie pratique de votre appareil. Les attaquants auraient plus de mal à compromettre les téléphones en sachant que plus de gens auraient la dernière version d’Android.

Cela augmenterait également la base de l’expérience globale d’Android. Si Google et ses partenaires Android savaient que beaucoup plus d’utilisateurs exécutaient des mises à jour relativement récentes, ils pourraient publier de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus tôt. Ils pourraient abandonner une technologie plus ancienne plus tôt, d’ailleurs. Quoi que vous pensiez d’Apple, il ne fait aucun doute que sa stratégie de mise à jour uniforme du système d’exploitation (presque tous les appareils iOS sont mis à jour pendant au moins quatre ans) l’a aidé à faire progresser le logiciel iPhone de manière plus agressive que vous ne le voyez parfois avec Android.

Nous ajouterons que c’est simplement la chose à faire sur le plan éthique. Si Google exigeait que tous les téléphones non AOSP reçoivent au moins deux ans de mises à jour, cela signifierait que chaque utilisateur d’Android est valorisé indépendamment de l’endroit où il vit ou de ce qu’il peut se permettre. Votre téléphone d’entrée de gamme serait tout aussi important que le combiné haut de gamme de quelqu’un d’autre. Vous auriez confiance en la capacité de votre téléphone à rester pertinent, du moins tant qu’il peut encore exécuter les applications dont vous avez besoin.

Ce ne sera pas facile, mais cela peut être fait

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Cela ne veut pas dire que la mise en œuvre d’un tel changement serait triviale. La principale force d’Android, la diversité du matériel et des logiciels, est également un défi majeur pour les mises à jour Android cohérentes. Google devrait veiller à ce que son système d’exploitation puisse fonctionner correctement pendant deux ans, même sur les appareils les plus basiques, qu’il utilise ou non une variante simplifiée comme Android Go. Ce n’est pas une mince affaire, et il ne serait pas surprenant que Google a dû passer des années à repenser et à mettre en œuvre de nouvelles attentes.

Nous nous attendrions également à un certain recul. Toutes les marques de téléphones ne disposent pas des ressources nécessaires pour maintenir Android sur une large gamme de modèles, et une exigence de mise à jour pourrait obliger certaines entreprises à utiliser des composants haut de gamme, à augmenter les prix ou à subventionner les coûts via des publicités. Realme, par exemple, prospère sur une large gamme d’appareils économiques. Pourrait-il se permettre de les tenir tous à jour alors que cela peut coûter une fortune en personnel et en temps de test pour en soutenir un seul? Google devrait marcher sur une ligne fine entre relever la barre et respecter les modèles commerciaux.

Il ne s’agit pas de savoir si Google peut ou non faire en sorte que cela se produise, mais de savoir si le géant de la technologie est prêt à consacrer du temps et de l’énergie.

Google devra peut-être se contenter d’un compromis. Il pourrait offrir des incitations (comme un accès plus précoce ou plus important aux services) aux entreprises qui adoptent Android One ou Go au lieu d’utiliser un logiciel personnalisé. Nous ne compterions pas sur cela étant donné la pénurie de matériel One and Go. Pourtant, c’est une option si Google ne peut pas prendre des mesures plus drastiques.

Il y a des preuves pour suggérer qu’une exigence stricte serait faisable, remarquez. Samsung s’est récemment engagé à fournir trois ans de mises à jour pour bon nombre de ses prochains téléphones et tablettes, et pas seulement pour les produits phares. Motorola a promis aux propriétaires d’Edge Plus deux mises à niveau majeures d’Android après n’en avoir initialement proposé qu’une. Et rappelez-vous, il existe de nombreux téléphones Android One abordables. Il ne s’agit pas de savoir si Google peut ou non faire en sorte que cela se produise, c’est si le géant de la technologie est prêt à consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour donner à chaque téléphone Android la même attention.