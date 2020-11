Call of Duty Black Ops: Cold War Launch Times – Quand sort-il sur Xbox Series X, PS5, PC, PS4 et Xbox One?

Appel du devoir les fans ne sont qu’à quelques heures de mettre la main sur le dernier opus de la franchise, le thème de l’espionnage Black Ops: Guerre froide, qui voit les héros de l’original Opérations secrètes jeu sur la queue d’un espion russe connu sous le nom de Persée. Les «héros» de la série Frank Woods, Jason Hudson et Alex Mason se lanceront dans un peu d’espionnage (mais vraiment, on dirait qu’ils vont surtout faire exploser des trucs) sur les ordres du président Ronald Reagan. Il est clair que Treyarch et Raven Software visent une sensation de film d’action pure des années 80 avec leur dernier.

Les joueurs désireux de se lancer et de tout expérimenter Guerre froide a à offrir pourra le faire très prochainement. Si vous êtes aux États-Unis, vous n’aurez qu’à attendre jusqu’à minuit HE le 13 novembre ou 21 h 00 PT le 12 novembre pour jouer sur Xbox Series X, PS5, PC, Xbox One et PS4, selon Site de surveillance de Call of Duty Charlie Intel.

Pour toutes les autres régions, vous devrez attendre jusqu’à minuit heure locale le 13 novembre pour commencer à jouer au jeu, sauf si vous obtenez la version PS5. Le lancement mondial de la PS5 n’a lieu que le 19 novembre, ce qui signifie que vous ne pourrez pas y accéder Guerre froide jusque-là si vous êtes à l’étranger. Une attente dure en effet.

Si vous vous demandez combien d’espace le nouveau Appel du devoir le jeu prendra dans votre précieux SSD de nouvelle génération, Forbes a une ventilation de Guerre froide taille de fichier par console: