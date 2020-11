Les testeurs de Windows 10 peuvent désormais exécuter plusieurs applications Android simultanément

in

L’un des meilleurs utilitaires de Windows 10 est son application Your Phone. Plus tôt cette année, Microsoft a lancé une mise à jour de l’application Your Phone avec la prise en charge d’une fonctionnalité très attendue: le streaming d’applications Android.

Ce « streaming » ne consiste pas seulement à mettre en miroir l’écran de votre mobile sur le bureau, mais il vous permet en fait d’exécuter des applications Android avec accès aux API Windows, ce qui permet une expérience de type natif. En août, Microsoft a promis qu’il permettrait également aux utilisateurs d’exécuter plusieurs applications mobiles en même temps ou côte à côte.

Les utilisateurs de Windows 10 qui exécutent des applications Android ont désormais la possibilité d’exécuter plusieurs applications simultanément.

Cela signifie que vous pouvez bientôt ouvrir plusieurs instances d’applications Android, telles que WhatsApp, Instagram, Telegram, Messages, Appels, etc., et accéder à ces applications en même temps.

Actuellement, seuls les initiés avec des appareils Samsung pris en charge reçoivent la mise à jour dans les canaux de version préliminaire, bêta et de développement.

Microsoft a précédemment noté que la fonctionnalité fonctionne sur une large gamme de téléphones Samsung existants et que les téléphones pris en charge doivent exécuter Android 9.0 avec la fonctionnalité «Lien vers Windows».

Il est également intéressant de noter que vous pourrez épingler toutes les applications au menu Démarrer ou à la barre des tâches et cliquer sur les liens pour lancer les applications dans leur propre fenêtre sans avoir à ouvrir à nouveau l’application Votre téléphone.

La prise en charge des téléphones non Samsung pourrait encore arriver l’année prochaine lorsque les OEM seront prêts à collaborer avec Microsoft et à déployer des pilotes personnalisés dans leur micrologiciel. On pense également que Microsoft recherche d’autres moyens d’étendre la disponibilité des applications Android pour inclure davantage d’appareils, tels que Surface Duo.

L’intention à long terme de Microsoft est de permettre une expérience multitâche transparente entre les applications du téléphone et du PC. Le géant de la technologie teste actuellement une autre mise à jour qui améliorera l’expérience de l’application Your Phone avec la prise en charge des programmes de démarrage et la possibilité de vider votre stockage mobile.

