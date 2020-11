Godfall est une exclusivité PlayStation 5 chronométrée pour une durée relativement courte

À l’approche de la date de lancement de la PlayStation 5, plus de détails concernant ses jeux et la console elle-même apparaissent. Récemment, Sony a confirmé que le lecteur de stockage extensible sur la PS5 ne sera pas utilisé le jour 1. Maintenant, dans la dernière bande-annonce de lancement, Sony aurait confirmé que Godfall serait une exclusivité PlayStation 5 pendant environ six mois.

La dernière bande-annonce de lancement de Godfall dévoile l’histoire du jeu où deux frères se battent l’un contre l’autre à la recherche de la rédemption. Parallèlement à cela, cela montre également que le jeu sera une exclusivité chronométrée pour PlayStation 5. Bien que le cadre contienne également un autre élément d’information qui donne des détails supplémentaires.

Godfall pourrait être exclusif à PlayStation 5 pendant seulement 6 mois

Les petits caractères se lit « Non disponible sur les autres consoles jusqu’au 12/05/21 au moins. » C’est une confirmation confuse que le titre sera une console PS5 exclusive pendant 6 mois. Cependant, comme il est formulé de manière assez vague, son exclusivité peut même être étendue. Cette décision dépendra très probablement de la performance globale du jeu en termes de ventes.

Néanmoins, il s’agit d’une période relativement courte pour qu’un jeu soit exclusif à PlayStation. Par exemple, un mode particulier de Zombies Onslaught est Call of Duty Black Ops Cold War est également exclusif à PlayStation pendant un an. Fait intéressant, ce n’est qu’un mode de jeu particulier qui est exclusif depuis si longtemps. Quant à Godfall, l’ensemble du jeu n’est exclusif que pendant environ 6 mois, ce qui semble moins comparé aux standards de PlayStation.

Un autre exemple de cela serait le prochain titre Deathloop. Même si Arkane Studios fait désormais partie de la Xbox, ils ont confirmé que ce sera toujours une exclusivité chronométrée pour PS5. Même si la durée de son exclusivité est inconnue, elle pourrait être considérablement réduite étant donné que la Xbox prend les devants maintenant.

Godfall apporte beaucoup à la table en termes de combat et d’excellents mécanismes de jeu. En plus de cela, il n’a pratiquement aucun temps de chargement sur la PlayStation, ce qui améliore encore l’expérience. La fabrication, le mouvement et les quêtes semblent passionnants et créent une anticipation pour ce titre. Godfall sort avec la PlayStation 5 le 12 novembre en tant que titre de lancement.

