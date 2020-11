Les suites de George Lucas Star Wars auraient relancé Dark Maul – / Film

Avant le nouveau Guerres des étoiles trilogie est apparue, les préquelles étaient les épisodes les plus controversés de la saga de science-fiction. Bien plus âgé Guerres des étoiles les fans aiment plus la trilogie originale, ceux qui ont grandi avec La menace fantôme, Attaque des clones et La revanche des Sith tenir les films en haute estime. Il y a donc beaucoup d’intérêt à apprendre tout et n’importe quoi sur la réalisation de ces films avec le recul. Et un nouveau Guerres des étoiles livre a finalement prévu cela.

Les archives de Star Wars: 1999-2005 est un nouveau livre de l’auteur Paul Duncan et les éditeurs de livres spécialisés Taschen qui tirent le rideau sur la réalisation de la trilogie prequel plus que tout autre média. Avec 600 pages de matériel, ce suivi de la publication précédente Les archives de Star Wars: 1977-1983 creuse profondément dans le Guerres des étoiles prequels, avec des aperçus particulièrement fascinants de George Lucas lui-même, y compris quelques détails sur ses projets pour une éventuelle trilogie de suite que nous n’avons jamais pu voir.

Tout d’abord, Polygon dit le retour de La menace fantôme le méchant Dark Maul aurait été un élément clé du prochain tour de George Lucas Guerres des étoiles films qu’il avait prévu de faire à un moment donné. Bien que le méchant soit revenu Guerres des étoiles canon par voie de La guerre des clones et Rebelles de Star Wars, Lucas n’aurait pas ramené Maul avant les événements de Le retour du Jedi.

dans le Guerres des étoiles suite de la trilogie qui n’a jamais été réalisée, Dark Maul aurait été le principal antagoniste, et tout comme sa renaissance animée, il serait revenu avec des jambes mécaniques. Mais Maul n’aurait pas été seul. Lucas prévoyait d’incorporer le personnage Darth Talon, un seigneur Sith du titre Dark Horse Comics Star Wars: héritage. Comme l’explique Lucas, «Maul devient finalement le parrain du crime dans l’univers car, à mesure que l’Empire tombe, il prend le dessus.» Pendant ce temps, Talon aurait occupé la même position que Dark Vador dans les suites.

Même si Disney et Lucasfilm ont abandonné les plans de George Lucas pour une nouvelle trilogie de suite, il est clair qu’ils n’ont pas rejeté toutes ses idées. Après tout, comme Solo: une histoire de Star Wars révélé, il est devenu le chef de l’organisation criminelle connue sous le nom de Crimson Dawn. Un peu de la même manière que Lucasfilm a utilisé l’ancien de Ralph McQuarrie Guerres des étoiles art conceptuel pour informer les nouveaux ajouts à canon, ils ont clairement lu toutes les autres idées de Lucas et les utilisent comme bon leur semble.

Fait intéressant, Lucas a également eu une autre idée pour la trilogie de la suite qui s’est quelque peu concrétisée dans les suites de Star Wars qui ont été réalisées. Lucas aurait donné à la princesse Leia le rôle principal, avec Luke Skywalker et une nouvelle génération de Jedi à ses côtés.

L’angle de Lucas a trouvé que l’Alliance rebelle essayait de se reconstruire après la chute de l’Empire, qu’il a décrite comme «plus difficile que de commencer une rébellion ou de mener une guerre». le Guerres des étoiles créateur a vu la situation comme étant semblable à la guerre en Irak, où les États-Unis n’ont pas réussi à aider le pays à se remettre de leur chef tyrannique Saddam Hussein, et ont permis la création de Daech. dans le Guerres des étoiles univers, les Stormtroopers auraient formé leur propre organisation militante après avoir été laissés pour compte par la République. La princesse Leia serait devenue chancelière suprême de la République.

En plus du rôle de Leia en tant que leader, elle aurait finalement été révélée comme l’élue. Bien que Leia n’ait pas été choisie dans la trilogie de la suite, sa place dans l’histoire est ce qui a conduit Rey à prendre sa place en tant qu’élue. Elle a réussi là où Luke ne pouvait pas quand il s’agissait de ramener Ben Solo du côté obscur, et elle a poussé Rey à accomplir son destin. Luke Skywalker a aussi joué un rôle dans ce domaine, mais c’est Leia qui n’a jamais abandonné.

Cela montre simplement que Lucasfilm est prêt à utiliser tout et n’importe quoi si cela a du sens dans l’un de leurs plans. En plus de réutiliser le matériel inutilisé de l’histoire de Guerres des étoiles, ils ont également ramené des éléments clés de Légendes de Star Wars et les a fait canon à nouveau. Mais quand il s’agit de la nouvelle ère de Guerres des étoiles, Je pense que nous allons commencer à nous éloigner du familier et à élargir finalement l’univers au-delà de la saga Skywalker et dans un territoire passionnant et inexploré. Au moins c’est notre espoir.

