Des abonnements mensuels à Fortnite pourraient être en cours

Même si Epic n’a pas inventé le format, Fortnite a popularisé les passes de bataille en tant que voie de monétisation, et de nombreux autres jeux ont emboîté le pas. Il semble maintenant qu’Epic recherche un type d’incitation plus ancien pour vous permettre de continuer à injecter de l’argent dans Fortnite: un service d’abonnement. Dans une enquête récente envoyée aux joueurs Fortnite, l’éditeur évalue l’intérêt pour l’option mensuelle payée.

L’abonnement décrit par Epic comprendrait le laissez-passer de combat actuel, un « pack d’équipage mensuel » comprenant une tenue, un style, un dos et une pioche avant qu’ils ne soient disponibles dans la boutique d’objets, et une baisse mensuelle de 1000 V-Bucks Fortnite. L’enquête demande si vous paieriez entre 4,99 $ (environ 4 £) et 19,99 $ (environ 15 £) pour le service.

À n’importe lequel de ces niveaux de prix, l’abonnement serait au moins une légère affaire par rapport à tout acheter séparément – bien que 20 $ par mois serait certainement une vente beaucoup plus difficile. Répartissez le coût du laissez-passer de combat à environ 4 $ par mois, environ 25 $ pour le pack cosmétique (en utilisant Ghost Rider comme exemple) et 10 $ supplémentaires pour les V-Bucks, et vous recherchez des économies décentes de mois en mois. , en supposant que vous achetiez beaucoup de contenu Fortnite.

Bien sûr, tous ces détails sont sujets à changement jusqu’à ce que ce service soit réellement annoncé – mais ne soyez pas surpris si nous avons une nouvelle opportunité de donner bientôt de l’argent à Epic.

Le sondage contient également une version Ghost Rider d’un « Monthly Crew Pack ». pic.twitter.com/WlArlBCJAo – FireMonkey • Fortnite Intel (@iFireMonkey) 7 novembre 2020

