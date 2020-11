John Legend suggère Glory comme nouvel hymne américain

2020-11-10 17:00:05

John Legend veut que son single «Glory» de 2014 devienne le nouvel hymne national des États-Unis.

Le chanteur de 41 ans a suggéré son single de 2014 avec Common comme alternative à l’hymne actuel car il s’agit de lutter contre l’injustice.

Interrogé sur «The Dolly Show» sur Apple Music sur la chanson qu’il choisirait comme alternative, il a répondu: «« Glory »par moi et Common. C’est anthémique, c’est motivant.

« C’est une chanson sur la lutte pour la justice et le fait de faire ce qui est juste et elle intègre le hip-hop, qui, à mon avis, devrait faire partie de l’hymne national tourné vers l’avenir pour l’Amérique. »

Malgré cela, la star lauréate d’un Grammy est «reconnaissante» pour tous ses plus grands succès car ils ont chacun une «résonance culturelle».

Il a expliqué: «Je suis reconnaissant, je suis vraiment reconnaissant parce que, vous savez, nous faisons beaucoup de chansons et toutes ne captent pas l’imagination du public et signifient tellement pour tant de gens qu’une chanson comme ‘Ordinary People’.

« Je suis reconnaissant pour ‘All Of Me’, je suis reconnaissant pour ces chansons qui, au-delà d’être simplement des chansons avec lesquelles je suis content et qui sont super sur un album, mais elles ont une résonance culturelle. J’ai l’impression que nous sommes toujours chanceux chaque fois que cela se produit et donc je suis reconnaissant.

Pendant ce temps, John a révélé que sa femme Chrissy Teigen avait une chanson qui la rend toujours particulièrement heureuse.

Il a partagé: «Elle a une chanson en particulier qui est sa chanson joyeuse, c’est comme sa chanson porte-bonheur.

«Elle a dit quand elle était plus jeune, chaque fois que cette chanson jouait dans la voiture quand elle était sur le point d’aimer une audition ou quoi que ce soit, c’était comme si elle savait que ça allait être une bonne journée et que tout irait bien. .. C’est Mariah Carey « Toujours être mon bébé ». «

