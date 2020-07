Les spécifications OnePlus Nord confirmées: la RAM, la caméra et les détails de l’affichage révélés

OnePlus a confirmé plus de détails Nord avant le lancement du téléphone.

Les spécifications de l’appareil photo, de la RAM et de l’affichage ont été publiées dans les messages officiels du forum.

Après un mois d’annonces lentes et décalées, d’autres spécifications du OnePlus Nord ont été révélées sur les forums officiels de la société.

Dans un article de Shawn L., chef de produit de OnePlus Nord, la société a confirmé que le mid-ranger se vanterait d’un affichage à 90 Hz. Il arborera également un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz, ce qui devrait rendre l’écran plus réactif pour les joueurs.

Des détails supplémentaires incluent une option pour 12 Go de RAM aux côtés du Snapdragon 765G, ce qui a été confirmé plus tôt ce mois-ci. Cela représente beaucoup de RAM pour un mid-ranger dont le prix est inférieur à 500 $, mais il n’est pas clair si ce sera le chiffre de RAM en stock ou celui d’une variante plus chère.

Les détails de la caméra ont également été confirmés dans un autre message du forum par le directeur de l’imagerie Simon Liu. Le OnePlus Nord aura un capteur primaire Sony IMX586 48MP, pris en charge par une caméra grand angle 8MP, une caméra macro et un capteur de profondeur 5MP. À l’avant, le premier téléphone à double selfie de OnePlus possède une caméra à selfie 32MP avec un vivaneau ultra-grand-angle non spécifié à côté.

OnePlus Nord sera lancé le 21 juillet aux côtés des premiers vrais écouteurs sans fil de la société, les écouteurs OnePlus.

Prochain: Les meilleurs téléphones OnePlus dans différentes catégories