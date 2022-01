Les Sorcières d’Eastwick sur Arte : la comédie fantastique à ne pas rater

Ce soir, lundi 24 janvier 2022, Arte nous propose de voir ou revoir à 20h55 le film fantastique de 1987 Les Sorcières d’Eastwick. Mais de quoi ça parle vraiment ? Betanews vous dit tout.

D’après le roman Les mystères d’Eastwick de John Updike, George Miller (Mad Max) a tourné une brillante comédie noire sur l’occultisme du diable avec un Jack Nicholson qui a rarement paru aussi diabolique. Beaucoup d’humour et une bonne mise en scène assurent un excellent divertissement.

De quoi parle Les Sorcières d’Eastwick ?

Les trois amies Jane, Alexandra et Sukie ont quelque chose en commun : elles sont des parias dans leur petite communauté conservatrice parce qu’elles n’ont pas d’homme à leurs côtés au milieu de la quarantaine. Lorsqu’elles se racontent leur désir pour un mystérieux inconnu lors de leur discussion hebdomadaire autour d’un café, elles ne se rendent pas compte qu’elles l’évoquent en réalité de cette manière.

Un homme mystérieux du nom de Daryl Van Horne apparaît dans le village endormi et s’installe dans la villa des Lennox, entourée d’histoires de fantômes. Il se fait passer pour un collectionneur d’art, mais n’est en réalité autre que le diable en personne. Avec l’arrivée de l’étranger, le bien-être bourgeois de la petite ville est ébranlé. Daryl donne aux trois femmes un sentiment de sécurité. Il les libère de leurs inhibitions et leur permet d’assouvir leurs désirs les plus intimes.

Mais grâce aux pouvoirs diaboliques qu’il utilise pour s’attacher Jane, Alexandra et Sukie, ses agissements attirent également l’attention de Felicia, qui craint Dieu. Elle lance les citoyens du village à l’assaut des trois marginales, qui auraient conclu un pacte avec le diable. Avec la mort soudaine et insondable de Felicia, les amies réalisent la véritable ampleur du mal qui habite Daryl – et décident de lui tourner le dos. Mais la décision de refuser le diable ne reste pas sans prix …

Les Sorcières d'Eastwick - Bande Annonce Officielle (VOST) - Jack Nicholson / Michelle Pfeiffer

A partir de quel âge peut-on regarder Les Sorcières d’Eastwick ?

Comme souvent, les avis sont partagés concernant l’âge auquel un enfant peut regarder tel ou tel film. Les sorcières d’Eastwick ne dérogent pas à la règle. Certains disent à partir de 12 ans, d’autres 14, 16 ou encore 18 ans. Si l’on se fie à ce que dit imbd, la base de données en ligne sur le cinéma mondial, Les Sorcières d’Eastwick est un film tous publics. En revanche sur les programmes télé, c’est déconseillé aux moins de 12 ans.

Les Sorcières d’Eastwick est diffusé ce lundi 24 janvier 2022 à 20h55 sur Arte. Vous avez également la possibilité de louer ou acheter le film sur la plupart des plateformes de VOD.