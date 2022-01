Euphoria saison 2 : Rue et Elliott finiront-ils ensemble ?

La saison 2 de Euphoria continue l’histoire de Rue alors qu’elle tente de surmonter ses angoisses face à la vie et recherche une certaine stabilité. Rue retombe dans son habitude de toxicomanie et cette fois, elle a un partenaire dans le crime. La deuxième saison fait entrer Elliot dans l’image, et il se lie rapidement d’amitié avec Rue. Cependant, à mesure que le récit avance, la possibilité que les deux deviennent plus que des amis commence à faire surface. Si vous vous demandez ce que Rue et Elliot pensent l’un de l’autre et s’ils ont un avenir amoureux ensemble, Betanews vous dit tout !

Que se passe-t-il entre Elliot et Rue ?

Elliot (Dominic Fike) et Rue (Zendaya) se rencontrent pour la première fois lors de la première de la deuxième saison de Euphoria. Dans l’épisode, Rue se cache de Jules (Hunter Schafer) à la fête du Nouvel An et commence à avoir de l’anxiété. Elle voit Elliott se droguer dans la réserve et le rejoint. Ils se sont bien entendus et passent leur temps à parler et à se droguer. Cependant, le rythme cardiaque de Rue devient très lent en raison de sa consommation de drogue. Elliott lui administre une injection d’Adderall et fait battre le cœur de Rue à un rythme normal. Peu de temps après, Rue et Jules se réconcilient et poursuivent leur relation.

Dans le deuxième épisode, Rue hésite d’abord à révéler son amitié avec Elliot à Jules. Rue craint qu’Elliott ne parle à Jules de sa spirale descendante dans la toxicomanie. Cependant, elle se rend vite compte qu’Elliot est digne de confiance et que les deux ont beaucoup en commun. Dans l’épisode suivant, Rue, Elliot et Jules commencent à traîner ensemble. Jules soupçonne Elliott d’avoir le béguin pour Rue et essaie de lui arracher la vérité. Cependant, Elliott est très intelligent avec ses réponses et utilise le sarcasme pour esquiver les questions inconfortables.

Elliot et Rue finiront-ils ensemble ?

Dans le troisième épisode de la saison 2, Jules et Elliott traînent ensemble pendant que Rue essaie de lancer son entreprise. À ce stade, Rue demande à Elliott s’il a le béguin pour Rue, et Elliot répond par l’affirmative. Cependant, étant donné son visage impassible et ses réponses sarcastiques plus tôt dans l’épisode, il est difficile de considérer sa réponse comme une réponse sincère. De plus, Rue ne semble s’intéresser romantiquement qu’à Jules, et leur relation se renforce. D’un autre côté, Rue voit Elliott comme un confident et un ami proche à qui elle peut confier ses secrets. Par conséquent, amener des sentiments romantiques dans la dynamique va sûrement bouleverser leur équation.

Néanmoins, Rue considère Elliot comme sa nouvelle personne préférée et a également renvoyé Jules pour passer du temps avec lui. Considérant que la romance de Rue et Jules découle d’une amitié similaire, il n’est pas totalement invraisemblable qu’Elliott et Rue développent des sentiments amoureux l’un pour l’autre. Cependant, Rue a admis qu’elle et Elliott ne faisaient pas ressortir le meilleur l’un de l’autre, ce qui est sans aucun doute une source de préoccupation. Les problèmes d’addiction de Rue pourraient créer un conflit entre elle et Jules. Si les choses dégénèrent, Rue et Jules pourraient se séparer, ouvrant la voie à Rue pour trouver du réconfort avec Elliot. Reste à savoir si l’avenir réserve ou non une union romantique entre les deux adolescents, mais les téléspectateurs ne devraient pas être surpris si Rue et Elliott se réunissent d’ici la fin de la saison.