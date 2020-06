Les Saints battent les Bulldogs de l’Ouest et les recrues hors saison brillent

Les recrues hors-saison de St Kilda ont aidé leur club de l’AFL à remporter une victoire de 39 points sur les Bulldogs de l’Ouest.

Paddy Ryder, Zak Jones et Dan Butler ont joué un rôle déterminant dans la victoire de 14,4 (88) à 7,7 (49) des Saints au stade Marvel dimanche soir.

Le résultat a été la troisième défaite consécutive des Bulldogs de plus d’une marge de six buts et les a laissés comme l’une des quatre équipes au bas de l’échelle toujours à la recherche de leur première victoire de l’année.

Les Saints de Brett Ratten ont changé de fortune dès le premier tour, lorsqu’ils ont toussé une avance de 29 points à la mi-temps dans une défaite étroite contre North Melbourne.

Dan Hannebery (Getty)

Cette fois, ils menaient de 23 points à la pause principale et ont profité d’un solide deuxième trimestre en continuant de distancer et de devancer leurs adversaires au second semestre.

L’ancien milieu de terrain de Sydney Jones (29 éliminations) a été un fort contributeur sur le ballon aux côtés de Jack Billings (24), Jade Gresham (25) et Dan Hannebery (20).

Billings avait été inexact devant le but au cours des dernières saisons, mais a donné un coup de pied à 3,0 pour porter le total de cette année à cinq buts consécutifs.

Max King (deux buts) a fourni une cible marquante en avant du centre et le capitaine Jarryn Geary a joué un rôle défensif important sur le meneur de jeu des Bulldogs Jason Johannisen (14 éliminations).

Butler (deux buts) était une menace continue avec sa vitesse d’attaque.

Max King (Getty)

Le défenseur Dougal Howard sera examiné pour un coup dur sur Tim English dans les premières étapes du troisième quart mais a gardé l’attaquant des Bulldogs dangereux Aaron Naughton sans but jusqu’au dernier terme.

Les Dogs avaient peu de vainqueurs, bien que le capitaine Marcus Bontempelli (24 éliminations) et Bailey Smith (28) aient travaillé sans relâche.

L’attaquant clé Josh Bruce est allé sans but lors de sa première sortie contre son ancien camp, tandis que Saints talls Ryder et Rowan Marshall ont dominé l’anglais dans le ruck.

Le jeune Bulldog Laitham Vandermeer était occupé au début de ses débuts dans l’AFL et a marqué un but.

Mais le recruté de 2018 a eu un moment qu’il préférerait oublier lorsqu’il a traversé la zone protégée de Nick Hind, ce qui a entraîné une pénalité de 50 mètres et un cadeau de but.

Les Bulldogs accueilleront prochainement leurs rivaux amers GWS au stade Marvel vendredi soir, tandis que les Saints rencontreront Collingwood au MCG le lendemain.

