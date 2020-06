Aquaman 2: quand arrivera-t-il? Amber Heard sera-t-il «viré»?

Un film de super-héros américain de 2018, Aquaman va bientôt revenir avec Aquaman 2. Il est basé sur le personnage de DC Comics du même nom. Warner Bros. Pictures a distribué ce sixième film dans DC Extended Universe. Il s’est avéré être un succès remarquable et un travail important de DCEU.

Aquaman 2: Date de sortie officielle

La plupart des studios hollywoodiens visent à produire les suites le plus tôt possible pour conserver le charme des tubes. Malgré ce fait, nous sommes conscients qu’Aquaman 2 a déjà testé la patience des fans car il a déjà fallu beaucoup de temps pour arriver. Cependant, Warner Bros.a annoncé que le film ferait l’objet d’un suivi le 16 décembre 2022.

Le producteur estime que s’il reste suffisamment de temps pour les réalisateurs ainsi que pour le casting, le film sortira pour avoir encore plus de succès, ce qui à son tour s’avérera bénéfique pour tous ceux qui lui sont associés.

Que se déroule l’intrigue?

La série raconte l’histoire de l’héritier né du royaume sous-marin de l’Atlantide, Arthur Curry. Il part en quête d’empêcher une guerre entre le monde de l’océan et la terre.

Le réalisateur a laissé de légers indices sur Aquaman 2. On pourrait deviner à partir de ces indices que Black Manta jouerait un rôle important dans la suite. Black Manta sera vu en train de récupérer après que des pêcheurs l’auront sauvé. La cabane où il se réveille appartient au Dr Stephen Shin, et un théoricien du complot atlante joué par Randall Park. Il s’avère que Shin et Black Manta conviennent d’un accord. Black Manta accepte de conduire Shin à Atlantis en échange de ce que Shin le conduit à Aquaman.

Aquaman 2: Cast

Produit par: Walter Hamada, Peter Safran et James Wan

Le casting principal comprend:

Amber Heard en tant que Mera

Jason Momoa comme Arthur Curry / Aquaman

Patrick Wilson en tant que King Orm / Ocean Master

Yahya Abdul-Mateen II en tant que David Kane / Black Manta

Distribution complexe attendue d'Aquaman 2

Les fans verront-ils Amber Heard dans Aquaman 2?

Il y a eu de nombreuses rumeurs sur le remplacement d’Amber Heard par Emilia Clarke dans le casting d’Aquaman 2. Certains pensent également que Bake animée pourrait la remplacer. C’était après qu’elle ait avoué son agression physique. Après avoir pris connaissance de cette confession où elle a admis avoir «frappé» Depp, les fans enragés ont signé une pétition pour soutenir Johnny Depp.

Cependant, plus tard, un journaliste d’un portail de divertissement hollywoodien a affirmé qu’Amber Heard ne serait pas «virée». Cela a créé un chaos dans lequel les fans se sont divisés en fonction de leurs opinions.

Conclusion:

Aquaman 2 reviendra bientôt pour divertir le public avec des voyages beaucoup plus aventureux sous l’eau. De nouvelles sensations seront également à découvrir. De plus, les avis des fans concernant le rôle de Mera restent mitigés.