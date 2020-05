Les réseaux affichent de bonnes performances lors d’un week-end sportif chargé – betanewsfr

Les fans qui avaient faim pour des événements sportifs en direct avaient un peu d’appétit le week-end dernier.

Les dirigeants du réseau savaient que le premier week-end avec plusieurs événements en direct tirerait de bons chiffres, mais pour la plupart, ils ont dépassé les attentes. Le retour de la Bundesliga a attiré des records sur Fox Sports 1, la carte UFC de samedi soir sur ESPN était l’une des meilleures émissions de télévision par câble et la course NASCAR de dimanche sur Fox était la course non Daytona la plus vue en trois ans.

«C’était amusant de pouvoir tout regarder et de ne pas savoir ce qui allait se passer. La bonne chose est que les gens peuvent voir un peu des morceaux du monde du sport qui peuvent redémarrer « , a déclaré Mike Tirico de NBC, qui a appelé le match d’exposition TaylorMade Driving Relief de dimanche.

ESPN a dominé le week-end. Selon Nielsen, le réseau a remporté l’audience du câble de dimanche soir avec les deux derniers épisodes de « The Last Dance », tandis que la carte UFC Fight Night de samedi était le troisième programme le plus regardé sur le câble, avec une moyenne de 1,20 million. La carte de samedi était la huitième émission télévisée UFC la plus vue sur un réseau ESPN depuis que le réseau a commencé à diffuser des épisodes en janvier dernier.

C’était également la deuxième nuit de combat ESPN la plus vue. Le record reste de 1,5 million pour la première carte diffusée en février dernier.

« Ce que nous avons vu au cours des six dernières semaines, c’est que chaque fois qu’un fan a la possibilité de montrer combien il manque de sports en direct, il en a. L’appétit est extrêmement fort », a déclaré Mulvihill.

Le fort week-end de Fox s’est poursuivi avec la course NASCAR à Darlington, en Caroline du Sud, avec une moyenne de 6,32 millions. C’était la course la plus regardée en dehors du Daytona 500 depuis la course de mars 2017 à Atlanta.

Le fait d’avoir une fenêtre de la côte Est en fin d’après-midi et des mesures d’abri sur place toujours en place a entraîné une augmentation de l’audience de plus de 100% à Los Angeles, San Francisco, Chicago et Philadelphie.

NASCAR pourrait continuer à voir un grand public au cours des deux prochaines semaines. La course de mercredi soir à Darlington aura lieu sur FS1 et la course de dimanche à Charlotte sera le premier grand événement sportif à avoir lieu à sa date régulière depuis plus de deux mois.

NBC Sports Group a déclaré que TaylorMade Driving Relief dimanche en moyenne 2,35 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes, y compris NBC, Golf Channel et NBCSN ainsi que le réseau et les applications de streaming de PGA Tour. Le réseau a déclaré que la diffusion était à égalité avec les événements de la phase finale sur CBS (2,32 millions) et NBC (2,35 millions) diffusés au printemps dernier.

Tirico a déclaré que le point culminant pour lui était de voir les golfeurs en short et de porter leurs propres clubs alors que l’équipe de Rory McIlroy et Dustin Johnson battait Rickie Fowler et Matthew Wolff.

Par JOE REEDY AP Sports Writer

Beyoncé prononcera un discours de graduation aux côtés de l’Obamas

NEW YORK (AP) – Beyoncé a été ajoutée à la liste des conférenciers invités pour la cérémonie de lancement virtuel de YouTube qui mettra également en vedette les Obamas.

YouTube a annoncé mardi que Beyoncé transmettra un message inspirant à la classe 2020 pour son événement «Dear Class of 2020», qui aura lieu le 6 juin à 15 h. EDT et sera diffusé sur YouTube.

Barack et Michelle Obama interviendront également lors de la célébration virtuelle, qui comprendra des apparitions de Taylor Swift, Lady Gaga, Bill et Melinda Gates, Jennifer Lopez, Billy Porter, Malala Yousafzai, PDG de Google Sundar Pichai, Zendaya, Alicia Keys, ancienne secrétaire de Condoleezza Rice, Joseph Gordon-Levitt, Demi Lovato, Hasan Minhaj et plus encore.

«Dear Class of 2020» comprendra des performances musicales de BTS, Lizzo, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Chloe x Halle, Maluma, CNCO et Camila Cabello.

«CBS Evening News» anéanti dans la moitié du pays par un problème

NEW YORK (AP) – Un problème technique dans la salle de contrôle de CBS à Washington a annulé la diffusion des « CBS Evening News » sur la côte Est et dans le Midwest mardi.

Le journal télévisé ancré Norah O’Donnell est originaire de Washington. Il est généralement transmis par une salle de contrôle de New York, mais cette installation a été fermée pendant des semaines en raison de l’épidémie de coronavirus.

Ainsi, depuis deux mois, il a été envoyé dans le pays via une salle de contrôle de Washington, qui a connu des difficultés techniques et aucune sauvegarde mardi.

Au lieu du journal télévisé d’O’Donnell, les stations locales ont diffusé un flux du service de streaming CBSN.

Les informations du soir devraient être diffusées à leur heure traditionnelle dans les fuseaux horaires Mountain et Western, a déclaré CBS.