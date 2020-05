Clarkson pour Marvel, Curtis réalise Blumhouse, Dinklake-Momoa réunis et plus encore! – Africadaidly

Directeur TV S.J. Clarkson («Jessica Jones», «Succession», «Banshee») développera une approche centrée sur les femmes Film Marvel dans l’univers Sony Pictures des personnages Marvel de Sony Pictures. Bien que Variety suggère que le film soit basé sur la bande dessinée «Madame Web», aucun mot officiel du studio pour le moment. [More…]

Jamie Lee Curtis a signé un premier accord avec Blumhouse Pictures. Après avoir collaboré à deux récentes entrées «Halloween», Curtis et sa bannière Comet Pictures ont signé un accord de trois ans avec Jason Blum pour développer des projets de films et de télévision – dont le premier sera une éco-horreur intitulée « Mère Nature ».

Adam Mason («Into the Dark») produira un nouveau thriller pandémique qui tournera pendant le verrouillage, dans cinq semaines, à Los Angeles. Michael Bay et Invisible Narratives d'Adam Goodman produiront « Oiseau chanteur », le premier à tirer dans la ville depuis l'épidémie de coronavirus.

Réalisateur de « Toy Story 4 » Josh Cooley va écrire et faire ses débuts de réalisateur en direct avec « Malamander », une adaptation du livre pour enfants le plus vendu de Thomas Taylor créé chez Sony Pictures.

Peter Dinklage et Jason Momoa jouera dans l'action-aventure des vampires "Bon mauvais et mort-vivant". Dinklage incarnerait Van Helsing, le dernier d'une longue lignée de chasseurs de vampires, qui a un partenariat difficile avec un vampire (Momoa), qui a fait vœu de ne plus jamais tuer. Ensemble, ils mènent une arnaque de ville en ville, où Van Helsing fait semblant de vaincre le vampire pour de l'argent. Mais quand une généreuse prime est mise sur la tête du vampire, tout dans ce monde dangereux plein de monstres et de magie est maintenant après eux. Le projet a été décrit comme «Midnight Run dans le monde des vampires».

Pierre Morel dirigera Nick Jonas et Laurence Fishburne dans « Le forgeron », un thriller d'action basé sur le roman graphique de Malik Evans et Richard Sparkman. Jonas jouera Wes Loomis, alias The Blacksmith, un expert en armes incontournable pour la communauté du renseignement. Mais lorsque son laboratoire secret est détruit et que ses collègues sont assassinés, Wes doit s'enfuir avec seulement ses compétences techniques uniques et l'aide de l'analyste de la CIA Noelle Hazlitt pour le garder en vie. Ils recherchent le mentor de Wes, le forgeron à la retraite Mather (Fishburne), pour les guider.

Issa López (« Les tigres n'ont pas peur ») écrira et dirigera une nouvelle horreur Blumhouse «Notre-Dame des larmes», Inspiré d'un article sur une épidémie d'hystérie de masse aux racines surnaturelles dans un internat catholique entièrement féminin.

Steven Soderbergh dit à NightCap Live qu’il a écrit une suite à son classique des années 90 «Sexe, mensonges et bande vidéo» et est très sérieux à l’idée de le filmer.