Our Lady of Tears Coming From Director Issa Lopez – / Film

Issa López, réalisateur du fantastique film d’horreur Les tigres n’ont pas peur, fait équipe avec Blumhouse. López dirigera Notre-Dame des larmes, basé sur un article sur un cas d’hystérie de masse qui a dépassé un internat catholique pour filles à Mexico. Par l’histoire, «Entre octobre 2006 et juin 2007, une épidémie a balayé une école catholique au Mexique. Une sensation perçante dans leurs jambes. Nausées et fièvres. Pensées suicidaires. Qu’est-ce qui a affligé plus de 500 élèves de Girlstown? »

Article de Daniel Hernandez La hantise de la ville des filles servira d’inspiration pour Notre-Dame des larmes, une production Blumhouse du réalisateur Issa López. López écrira et dirigera l’adaptation cinématographique de l’article qui «se concentre sur une épidémie d’hystérie de masse aux racines surnaturelles, qui s’est propagée en 2007 à la Villa de las Niñas, un internat catholique entièrement féminin dans la périphérie de Mexico. L’école a recruté et isolé des filles socialement négligées provenant de familles vivant dans l’extrême pauvreté et dans des régions reculées du Mexique. » Voici un extrait du New York Times sur l’événement:

Quelque 600 filles de la Villa de las Niñas à l’extérieur de Mexico, un pensionnat géré par des religieuses catholiques romaines, ont été frappées par une maladie mystérieuse qui, selon les autorités, est psychologique, ce qui soulève des questions sur les conditions de vie à l’école. La mère supérieure Margie Cheong a dit qu’il n’était pas clair ce qui avait causé les symptômes, notamment des difficultés à marcher et des nausées, mais que «le diagnostic par les autorités sanitaires est d’une maladie psychologique». Elle a déclaré qu’elle n’avait alerté que récemment les parents et les autorités, malgré les premiers cas apparus en octobre, car elle ne voulait pas provoquer de panique. Certains étudiants se sont plaints de mesures disciplinaires trop strictes.

Cela semble assez bon dans l’ensemble, et après Les tigres n’ont pas peur, Je suis à fond sur tout ce que López réserve au public.

« Au moment où j’ai lu l’article Epic, j’ai su que je voulais raconter cette histoire », a déclaré López. «J’ai moi-même fréquenté une école catholique à Mexico. J’ai grandi avec un régime régulier de visites surnaturelles et de miracles, et des horreurs de la vie réelle auxquelles les jeunes filles qui grandissent dans la pauvreté font face chaque jour au Mexique et dans le monde. Ayant la chance de raconter cette histoire avec Jason et son équipe, les producteurs de classiques de genre socialement incisifs comme Sortez, et de tant de véritables joyaux d’horreur, est un énorme privilège. Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par ce film. «

PDG de Blumhouse Jason Blum «L’équipe Blumhouse a été fascinée par l’article original et les reportages approfondis de Daniel sur une histoire aussi terrifiante et déchirante. Depuis que j’ai regardé pour la première fois Les tigres n’ont pas peur, Je voulais trouver un projet sur lequel collaborer avec Issa et je savais que cela convenait parfaitement. Je ne peux pas attendre que le public la voie prendre ce matériel. «

