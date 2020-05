Les prix de la Nissan BS6 Kicks dévoilés avec un nouveau moteur turbo-essence de 1,3 L

Nissan vient de révéler le prix BS6 Kicks, mais la plus grande nouvelle est le lancement du nouveau moteur turbo-essence de 1,3 L sous forme manuelle et automatique, dont les prix commencent à partir de Rs 11,85 lakh.

Nissan vient de dévoiler la liste de prix détaillée des Kicks BS6 2020. Le BS6 Nissan Kicks commence maintenant à partir de Rs 9,50 lakh pour le moteur à essence à aspiration naturelle de 1,5 L, mais la plus grande nouvelle est le nouveau moteur turbo-essence de 1,3 L. La BS6 Nissan Kicks Turbo-essence a un prix de départ de Rs 11,85 lakh et est disponible avec des options de boîte de vitesses manuelle et CVT automatique. Les prix de la variante automatique CVT turbo-essence haut de gamme du BS6 Kicks montent à Rs 14,15 lakh, tous les prix, ex-showroom. Voici une liste de prix détaillée des Nissan Kicks 2020 BS6.

Nissan dévoile le prix de BS Kicks avec 1,5 L d’essence à aspiration naturelle et de nouveaux moteurs turbo-essence de 1,3 L.

Variantes BS Nissan Kicks Garnitures Prix ​​(Ex-Showroom) 1,5 L d’essence à aspiration naturelle 1,5 XL 9,49,990 1,5 XV 9,99,990 Manuel turbo-essence 1,3 L 1.3 Turbo XV 11,84,990 1.3 Turbo XV Premium 12,64,990 1.3 Turbo XV Premium (O) 13,69,990 1.3 Turbo XV Premium (O) Dual Tone 13,89,990 CVT 1,3 L Turbo-Essence Turbo CVT 1,3 L 13,44,990 Turbo CVT Premium 1,3 L Turbo XV 14,14,990

Le BS6 Nissan Kicks est ainsi disponible avec deux options de moteur – un moteur à essence de 1,5 L à aspiration naturelle de 106 ch avec 142 Nm de couple et le nouveau moteur turbo-essence de 1,3 L de 156 ch. Ce moteur produit 254 Nm de couple maximal. Soit dit en passant, ce nouveau moteur turbo-essence est le même moteur qui a été présenté sur le turbo-essence Renault Duster à l’Auto Expo 2020. Le turbo-essence Duster doit également être lancé et nous nous attendons à ce qu’il survienne peu de temps après le verrouillage. Pour en revenir aux Kicks, il sera ainsi disponible avec trois options de groupe motopropulseur au total – le 1.5 essence-MT, le 1.3 turbo-essence-MT et le 1.3 turbo-essence-CVT.

Cette option de boîte de vitesses CVT est une nouvelle boîte de vitesses proposée et elle dispose de huit rapports simulés en mode manuel, créant ainsi une CVT en 8 étapes. Nissan n’a pas révélé le kilométrage ARAI du moteur turbo-essence avec la boîte de vitesses CVT. Mais ils ont révélé que le kilométrage pour la 1.5 essence-manuelle et la 1.3 turbo-essence-manuelle était respectivement de 14,1 kpl et 16,3 kpl. Nissan offrira les BS6 Kicks en quatre niveaux de finition – XL, XV, XV Premium et XV Premium (O).

Les options du groupe motopropulseur varient également sur les BS6 Kicks en fonction de la garniture que vous choisissez. Le moteur à essence de 1,5 L n’est disponible que sur les versions d’entrée de gamme XL et XV de milieu de gamme. Le moteur turbo-essence de 1,3 L avec sa boîte de vitesses manuelle et automatique sera disponible sur les variantes XV et XV Premium, mais la variante XV Premium (O) haut de gamme ne peut être obtenue qu’avec l’option de groupe motopropulseur manuel turbo-essence. Le BS6 Nissan Kicks est disponible dans un total de six options de couleurs extérieures – Argent lame, gris bronze, abat-jour, blanc perle, rouge feu et bleu profond nacré. La variante haut de gamme Kicks XV Premium (O) aura également trois options de couleur bicolores – Gris bronze avec orange ambre, Blanc perle avec noir onyx et Rouge feu avec noir onyx.

Avec la mise à jour BS6, Nissan a désormais abandonné le moteur diesel des Kicks. Cependant, le nouveau moteur turbo-essence de 1,3 L des Kicks est désormais le SUV le plus puissant des moins de 15 Lakhs. Même Kia Seltos et Hyundai Creta sont équipées d’un moteur turbo essence de 1,4 L, mais Kicks produit près de 13 ch de plus. Kicks est encore plus puissant que MG Hector qui produit 143 ch. Ce n’est que le Jeep Compass qui offre des puissances similaires avec son unité turbo-essence de 1,4 litre. Être le plus puissant et le plus torrent de son lot est certainement destiné à augmenter les ventes de Kicks. Surtout, avec la perte de son moteur diesel, Nissan doit rassembler plus d’acheteurs d’essence.