– Publicité –



Un acte de masturbation d’une femme chinoise dans le magasin Ikea invite à une mise à niveau de sécurité

IKEA a examiné l’incident survenu dans leur magasin. Dans cet incident, une femme est apparue à l’intérieur de leur salle d’exposition. Cette entreprise a maintenant reçu l’ordre de renforcer la sécurité des clients pour que leurs achats soient sécurisés. Le Daily Mail a rapporté cette nouvelle qu’il devrait y avoir ce processus dans sa filiale chinoise.

Le clip qui était viral après cet incident montre une femme avec des vêtements à moitié nus. Elle est également incluse tout en faisant un acte sexuel en solo sur les lits de la salle d’exposition. Pour ajouter à cela, il y avait aussi les clients derrière la fille. La chose sur laquelle se concentrer est que les clients sont occupés à faire des achats, ce qui s’est produit.

Lisez également https://honknews.com/elite-season-4-when-will-spanish-drama-returning-on-netflix/43351/

À propos du clip

– Publicité –

Sur le compte des réseaux sociaux chinois, ce clip a été visionné plus de 9 millions de fois. Donc, à partir de cela, nous pouvons dire qu’IKEA est une marque de confiance, ils devraient donc prendre cette chose au sérieux. Et maintenant, plus de 9 millions de paires d’yeux ont vu ce clip, ils doivent donc faire quelque chose pour s’excuser.

Concernant cet incident, Ikea a déclaré s’opposer à ce type de comportement dans ses magasins et partout. De plus, ils s’excusent pour ce genre d’incident qui se produit. Ajoutant à cela, ils mentionnent qu’ils l’avaient signalé au policier. Mais notez que, dans toute cette déclaration, ils n’ont pas divulgué l’emplacement du magasin où cette chose s’est produite.

Lisez également https://honknews.com/the-orville-season-3-crucial-details-regarding-release-date-click-here-and-know-the-all-updates/42715/

Déclaration IKEA

La société a également déclaré qu’elle serait désormais plus prudente et qu’elle améliorerait également la propreté de ses magasins. Ainsi, grâce à ces améliorations, les clients peuvent bénéficier d’un environnement sûr, sain, hygiénique et positif.

L’endroit était la province chinoise du Guangdong. La raison en est qu’ils entendent des mots en cantonais. De plus, ils ont remarqué que les commerçants ainsi que les clients n’y portaient pas de masques. Ils ont donc conclu que cet incident était survenu avant l’épidémie de coronavirus.

Lisez également https://honknews.com/when-will-fauda-season-4-release-check-story-spoilers-cast-everything-you-should-know/42456/

Pas la première fois

Notez que ce n’est pas la première fois que ce type de clip vidéo surpasse les censeurs chinois. 2015 à Pékin, la même chose s’est produite avec un couple.

Lisez également https://honknews.com/medici-season-3-is-coming-to-netflix-the-release-date-is-here/43218/

– Publicité –