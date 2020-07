Les premiers téléphones à obtenir les mises à jour des pilotes GPU via l’App Store (Mise à jour: Oppo également)

Mise à jour, 28 juillet 2020 (2 h 20 HE): Qualcomm a annoncé la possibilité de télécharger les mises à jour des pilotes GPU via les magasins d’applications à la fin de l’année dernière, en grande partie réservée aux téléphones phares et de niveau supérieur. Xiaomi a été l’un des premiers à implémenter cette fonctionnalité, sous la forme d’une application de mise à jour de pilote GPU dédiée pour la série Mi 10.

Maintenant, Oppo a fait de même pour la série Find X2 (h / t: XDA-Developers), les utilisateurs téléchargeant un utilitaire de mise à jour dédié à partir d’un magasin d’applications. Tout comme Xiaomi cependant, cette application est apparemment limitée à la Chine pour le moment. En outre, le point de vente rapporte que même si l’application peut être téléchargée de manière secondaire sur les téléphones de la série Find X2, il semble que vous ne puissiez pas réellement mettre à jour les pilotes GPU via l’utilitaire.

Lis: Combien de temps les fabricants de puces prennent-ils en charge leurs processeurs pour les mises à jour Android?

La nouvelle survient également quelque temps après que Qualcomm a déclaré Autorité Android qu’il «s’engage à une cadence trimestrielle» de pilotes mis à jour pour les fabricants. Vous ne devriez donc pas vous attendre à un calendrier de publication mensuel, mais combien de temps prendra-t-il en charge un chipset avec ces mises à jour?

«Bien que nous puissions nous engager à prendre en charge les chipsets pendant deux à trois ans après le lancement, l’OEM a le dernier mot sur le déploiement des nouveaux pilotes auprès de leurs clients», a déclaré le concepteur de silicium à l’époque. «Certains OEM ont une bonne réputation dans la prise en charge des mises à jour logicielles des anciens appareils, tandis que d’autres ne le font pas.

Article original, 24 mars 2020 (5 h 33 HE): Qualcomm a annoncé la possibilité de fournir des mises à jour de pilotes GPU via le Play Store en décembre 2019, affirmant initialement qu’il serait limité aux nouveaux chipsets (à commencer par les séries Snapdragon 865 et 765).

Maintenant, la société a annoncé que plusieurs téléphones Snapdragon 855 seront les premiers à recevoir les mises à jour des pilotes GPU de cette manière (h / t: 9to5Google). Ces téléphones sont les séries Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10 et Google Pixel 4, Qualcomm indiquant que plus d’appareils bénéficieront de la fonctionnalité «plus tard».

Lis: 15 meilleurs jeux Android disponibles en ce moment

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec Google pour l’outil Android GPU Inspector destiné aux développeurs. Cet outil de profilage permet aux développeurs d’inspecter l’utilisation du GPU mobile (y compris le GPU Adreno de Qualcomm) dans les jeux pour déterminer où des améliorations peuvent être apportées.

En fait, Qualcomm affirme que Google et un partenaire développeur ont utilisé l’outil pour réaliser des économies de 40% sur l’utilisation du GPU dans un jeu sans nom sur le Pixel 4 XL. Le concepteur de silicium a déclaré que cette optimisation se traduisait par une fréquence d’images plus rapide et une meilleure autonomie de la batterie.

Comment comprendre la numérotation des processeurs Kryo dans les processeurs Qualcomm Snapdragon Qualcomm propose une large gamme de processeurs Snapdragon, divisés en un ensemble de séries. La série 800, pour les processeurs phares; la série 700, pour le grand public haut de gamme; la série 600 pour le milieu de gamme; etc. … Voir aussi Fuite des spécifications du Samsung Galaxy Tab S7: que manque-t-il par rapport au modèle Plus?

Qualcomm a également confirmé qu’il rendrait une version bêta du pilote Adreno GPU disponible pour certains développeurs, qui pourront ensuite donner leurs commentaires et suggestions pour les futures mises à jour du pilote.

«Les pilotes définitifs seront également disponibles dans le Google Play Store sur certains appareils. Les consommateurs pourront mettre à jour leur pilote de processeur graphique Adreno comme une application », a réitéré la société.

Nous avons contacté Qualcomm pour en savoir plus sur les mises à jour des pilotes GPU via le Play Store, et mettrons à jour l’article lorsqu’ils nous reviendront. Nous avons également demandé à Samsung si cette fonctionnalité est limitée aux appareils Qualcomm et attendons une réponse. Mais cela semble certainement être une fonctionnalité bienvenue, car elle est sur le point d’offrir des performances plus fluides pour les téléphones à petit budget et pour les appareils phares (d’autant plus que le temps passe).