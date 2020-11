Les premiers ordinateurs basés sur Arm d’Apple incluent les nouveaux MacBook et le Mac Mini

Apple a dévoilé les premiers Mac utilisant son silicium basé sur Arm, le nouveau MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac Mini.

Ils fonctionnent sur la toute nouvelle puce M1 d’Apple.

Les nouveaux ordinateurs arrivent la semaine prochaine à partir de 699 $ pour le Mac Mini.

Apple tient sa promesse d’introduire les premiers Mac utilisant son silicium à base d’Arm. La société a présenté de nouvelles versions du MacBook Air, du Mac Mini et du MacBook Pro 13 pouces qui offriraient des avantages en termes de vitesse et d’autonomie de la batterie par rapport aux systèmes x86.

Les nouveaux ordinateurs tournent autour d’un tout nouveau processeur M1 qui s’appuie sur la technologie utilisée dans les iPhones, iPads et Apple Watch. La puce de 5 nanomètres comprend quatre couleurs haute performance, quatre couleurs haute efficacité et un processeur graphique à huit cœurs. Apple affirme que les nouveaux MacBook Arm offrent des performances par watt supérieures à celles d’un processeur Intel comparable et les graphiques intégrés les plus rapides de tout ordinateur portable. Apple se vante que les Mac sont globalement plus réactifs, même avec des applications professionnelles telles que Final Cut Pro et Logic exécutant certaines tâches plusieurs fois plus rapidement qu’auparavant.

Vous trouverez également le moteur neuronal à 16 cœurs de l’A14 Bionic pour améliorer les tâches liées à l’IA, ainsi qu’une sécurité améliorée même au démarrage. La technologie de traitement d’image devrait améliorer la qualité de la caméra pour les appels vidéo, une mise à jour cruciale à un moment où beaucoup travaillent à domicile.

L’autonomie de la batterie fait également de grands progrès. Apple affirme que le MacBook Air dure jusqu’à 15 heures de navigation sur le Web et 18 heures de lecture vidéo – plusieurs heures de plus que le précédent Air. Le MacBook Pro 13 pouces dure jusqu’à 17 heures de navigation et 20 heures de vidéo, offrant la meilleure autonomie de la batterie de tout ordinateur portable Mac.

Le design du MacBook Air est familier, mais il est maintenant complètement sans ventilateur et devrait offrir environ deux fois les performances du SSD en plus des gains du M1. Apple se vante qu’il devrait être plus rapide que 98% des ordinateurs portables concurrents. Le MacBook Pro 13 pouces (également similaire à son prédécesseur) ajoute un système de ventilation, mais cela le rend suffisamment puissant pour lire des vidéos 8K dans des outils créatifs comme DaVinci Resolve sans perdre d’images. Même le Mac Mini devrait dépasser les ordinateurs de bureau Windows considérablement plus grands dans sa catégorie, selon Apple.

Apple ne pense pas que la compatibilité des applications sera un problème avec les nouveaux Mac Arm. En plus des binaires universels qui exécutent à la fois le code natif Apple Silicon et Intel, Rosetta 2 permet aux applications Intel uniquement de fonctionner correctement sur les nouveaux systèmes. Le logiciel fonctionnera parfois mieux que sur le matériel Intel antérieur, affirme la société. Vous devrez peut-être attendre un certain temps pour les applications natives tierces. Adobe Lightroom recevra une assistance en décembre, tandis que Photoshop apparaîtra au début de 2021.

Crédit: Jon Fingas / Autorité Android

Le MacBook Air débutera à 999 $, le MacBook Pro 13 pouces commençant aux 1299 $ habituels. Le Mac Mini tombe à 699 $, soit 100 $ de moins que son homologue basé sur Intel. Tous arrivent la semaine prochaine (les commandes sont déjà ouvertes), MacOS Big Sur atteignant les Mac existants le 12 novembre.

Il est trop tôt pour dire si ces ordinateurs seront à la hauteur des affirmations d’Apple. Cela dit, il ne fait aucun doute qu’Apple lance de manière agressive ses premiers Mac basés sur Arm. Il pense qu’il ne s’agit pas seulement de progrès importants par rapport aux modèles précédents, mais qu’ils devraient être très compétitifs (sinon supérieurs) aux machines Windows. Ils pourraient aussi laisser Qualcomm brouiller. Bien que vous ayez longtemps trouvé des puces Arm dans des PC comme la Surface Pro X, elles ont généralement lutté contre les systèmes x86 de prix similaire. Ce n’est peut-être pas un problème pour les premiers Mac en silicone Apple.

