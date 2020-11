Hamnet de Maggie O’Farrell et Diary of a Young Naturalist de Dara McAnulty remportent les prix Books Are My Bag Readers

Hamnet de Maggie O’Farrell, qui raconte l’histoire de la mort du fils unique de Williams Shakespeare lors d’une pandémie de peste, a été élu livre préféré du public de l’année.Le roman poignant et opportun a remporté la catégorie Readers ‘Choice dans la catégorie Books Are My Bag Readers Awards, choisi par les amateurs de livres au Royaume-Uni et en Irlande.Hamnet, qui a également remporté le Women’s Prize for Fiction, raconte comment la mort du fils de 11 ans de Shakespeare, dans une Angleterre traquée par la peste dans les années 1590, en a inspiré un. Les plus grandes tragédies de Barde. La newsletter i dernières nouvelles et analyses La BBC a récupéré les droits de télévision du roman, ce qui donne un rôle central à la femme de Shakespeare, Anne Hathaway. O’Farrell a déclaré: «Les livres sont mon sac de lecteurs Awards sont très récompenses spéciales, et celles qui donnent toujours d’excellentes recommandations de lecture. » «Je suis ravi que Hamnet ait été élu pour le Choix des lecteurs de cette année: quelle joie et quel honneur. Un grand merci à tous ceux qui ont voté pour. »L’écrivain sur la nature gagne Les gagnants, annoncés lors d’une cérémonie virtuelle organisée par Grace Dent, comprenaient Dara McAnulty, 16 ans, pour son Journal d’un jeune naturaliste. , qui raconte un an dans la vie de McAnulty, qui est autiste, alors qu’il fait face au déménagement de sa famille à travers l’Irlande du Nord et cherche un refuge dans la nature, a été largement salué.McAnulty, qui a remporté la catégorie non-fiction, a déclaré: le livre atterrit avec le lecteur et ils sont assez captivés pour ensuite lui donner leur vote dans une catégorie de prix – c’est vraiment un rêve devenu réalité. Quand j’ai écrit mon journal, je n’avais aucune attente. Son accueil a dépassé toutes les attentes !! »Il a ajouté:« Je suis vraiment reconnaissant envers chaque lecteur qui a défendu et soutenu mon livre. Je suis extrêmement fière en tant qu’adolescente autiste, que mes paroles et mon message aient été suffisamment adoptés pour remporter ce merveilleux prix. »Réécriture féministe de Cendrillon Stuart Turton et les premiers écrivains Jean Menzies et Kalynn Bayron Cendrillon est mort de Bayron, lauréate de la catégorie Young Adult Fiction, donne une touche féministe au conte de fées classique, réinventant son rôle de lesbienne adolescente qui mène une rébellion pour renverser le patriarcal. Kingdom.Bayron a déclaré: «Je suis incroyablement honoré et, pour être honnête, un peu émerveillé. Les libraires et les lecteurs sont la pierre angulaire de la communauté du livre et les voir défendre Cinderella Is Dead de cette manière a été merveilleux. Les lauréats des prix Books Are My Bag Readers Awards 2020, choisis par les lecteurs: Fiction The Devil and the Dark Water de Stuart Turton (Raven Books, Bloomsbury) Non-Fiction Diary of a Young Naturalist de Dara McAnulty (Little Toller Books) Poetry Tiger, Tiger Burning Bright: An Animal Poem for Every Day of the Year par Britta Teckentrup et Fiona Waters (Nosy Crow) Young Adult Fiction Cinderella is Dead de Kalynn Bayron (Bloomsbury) Children’s Fiction The Highland Falcon Thief de MG Leonard & Sam Sedgman, illustré par Elisa Paganelli (Macmillan Children’s Books) Breakthrough Author Jean Menzies auteur de Greek Myths (DK) Readers ‘Choice Hamnet de Maggie O’Farrell (Tinder Press)

