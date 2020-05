Les plus belles histoires AVENGERS de tous les temps

Philips Projecteur Mural Marvel SpiderMan LED

La magie de cette veilleuse-projecteur Spiderman de Philips et Marvel émerveillera votre fils. Tournez l'une des roues pour projeter d'amusantes scènes de Spiderman au plafond, ou allumez la veilleuse située plus bas. Garantie :2 an(s) Puissance :0.1 watts Matière :Matière synthétiques Dimensions: 11,5 x 11,5 x 11,8 cm Quand imagination rime avec illumination : découvrez les luminaires Disney / Philips Luminaire adapté pour les enfants : ludique et sûr Crée une ambiance magique dans la chambre de votre enfant Éclairage LED haute qualité Projète l'image du héro Disney favori de votre enfant Fonctionne avec 3 piles AA non comprises Roues d'images supplémentaires incluses