Justin Roiland sur Hilarious Human Death, Serial TV & More / Film

La première saison de Opposés solaires est maintenant disponible pour binge sur Hulu. Si vous avez déjà parcouru la série, vous savez que c’est une brillante comédie animée qui a une partie de ce qui fait Rick et Morty génial, mais le mélange avec la sitcom familiale classique d’une manière qui est à la fois incroyablement tordue et charmante.

Depuis que j’aimais tellement le spectacle, j’étais heureux de parler avec le co-créateur de la série Justin Roiland, qui a également co-créé Rick et Morty, pour discuter de la façon dont Opposés solaires avec co-créateur Mike McMahan est différent de travailler avec Dan Harmon, comment ils gardent la trace des gadgets de science-fiction, le défi de faire une série plus sérialisée, si nous aurons une peluche de The Pupa, et plus encore. Vous pouvez lire notre interview complète avec Justin Roiland ci-dessous, mais soyez conscient de spoilers pour la première saison de Opposés solaires.

Comment tenez-vous pendant toute cette folie?

Bien. Nous allons bien. C’est une pandémie là-bas, donc nous restons à l’intérieur et mettons en quarantaine, en suivant toutes les règles. En attendant que cette tempête éclate.

Il ne semble pas que vous ayez à vous soucier des problèmes en ce qui concerne la fin de la série et sa diffusion, car l’animation est plus facile à réaliser à distance que les productions en direct.

Oui, je suis vraiment impressionné par la façon dont cela fonctionne. Je ne sais pas si c’est durable à long terme, mais ce serait cool si ça l’était. C’est bien d’avoir cette option si les gens ont l’équipement nécessaire pour travailler à la maison et s’ils peuvent rester au-dessus du quota dont ils ont besoin pour se faire. J’aime ce travail à domicile. C’est dans ma ruelle.

En parlant d’être dans ta ruelle, on dirait Opposés solaires est délibérément un peu plus dérangé et plus torride que Rick et Morty mais aussi en quelque sorte simultanément plus léger. À quel point a-t-il été difficile de trouver cet équilibre?

Ce n’était pas trop difficile. Avec le spectacle, nous nous sommes concentrés sur le plaisir. Faisons-nous rire aussi fort que possible. Suivons cette énergie. Ne mettons pas de limites à ce que nous voulons faire au début. Évidemment, vous voulez être fidèle aux personnages et aux règles que vous définissez pour le monde et le spectacle. Mais en dehors de cela, nous sommes allés avec tout ce qui nous faisait rire le plus fort et nous excitait le plus.

Je pense que le spectacle est plus doux[que[thanRick et Morty]parce que les personnages le sont. Vous avez affaire à quatre extraterrestres qui sont assez naïfs et veulent s’intégrer, mais certains d’entre eux ont également des problèmes avec l’humanité. Je pense que la relativité, la perspective extérieure, l’histoire des immigrants, apporte un peu plus de douceur au spectacle, parce que vous êtes dans la peau de ces extraterrestres. Ce sont des extraterrestres, ils sont bizarres, et ils n’obtiennent pas vraiment la Terre au même degré que les humains, mais vous les considérez toujours comme des étrangers.

Nous avons constaté que les extraterrestres étaient assez sympathiques pour que vous ne les allumiez pas malgré le fait d’avoir tué accidentellement un tas d’humains pendant leurs aventures. Ce genre de choses serait problématique si cela se produisait le Rick et Morty. Si Rick tuait activement des innocents d’une manière aussi flagrante que sur Opposés solaires, Je pense que les gens commenceraient à l’interroger en tant que personnage, comme, ce mec est vraiment mauvais. C’est un méchant. Mais sur Opposés solaires, ils sont si bons et innocents, ou du moins ils sont bons et non malveillants. Leurs intentions sont pures. Quel que soit leur objectif pour l’épisode, vous l’avez compris, et les victimes qui se produisent autour d’eux ressemblent à des accidents complètement involontaires. Nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir que c’était bien de faire ça. Cela n’a pas nui à l’intégrité du personnage, cela n’a pas jeté le spectateur dans une spirale de questionnement, « Comment puis-je être du côté des personnages quand ils font ça? » Parce que leur motivation et leurs intentions étaient si innocentes, et, je ne veux pas dire relatables, parce qu’essayer de réduire un monstre géant qui saccage à travers une ville du centre-ville n’est pas relatable, mais vous vous rapportez à leur désespoir de résoudre un problème qu’ils ont causé .

Oui, je me suis retrouvé à penser que la violence de Rick et Morty n’avait pas tout à fait le même impact, aussi grotesque que cela puisse être, parce que ce sont des races extraterrestres fictives qui sont tuées. Mais dans Solar Opposites, il y a beaucoup d’humains qui meurent à la place, et d’une manière ou d’une autre, cela ne semble jamais être pire. C’est comme, « Oh, ce sont des extraterrestres. Ils sont toujours en train de trouver des trucs, ça ira. «

*des rires* Oui, c’est drôle. C’est aussi une de ces choses où c’est le genre de comédie sanglante vers laquelle je gravitais au lycée. Je ne sais même pas comment tu l’appellerais. Je pense à Amis de l’arbre heureux genre de merde. Donc ce n’est pas l’accent sur le spectacle, mais c’est là et ça me fait rire. Je pense à un cas en particulier, dans le même épisode où Terry essaie de tirer le rayon rétréci sur le Funbucket géant, il continue de manquer et de frapper d’autres choses, et il frappe la cabine de l’arrêt de bus. Il tue juste une vieille dame et un homme d’affaires.

Même dans les deux premières minutes du premier épisode, Corvo emmène ce véhicule de forage au cœur de la Terre et détruit totalement Big Ben et une partie de la Grande Muraille de Chine dans le processus.



*des rires* N’ayant aucune idée de ce qu’il faisait, juste complètement inconscient.

Sur le même sujet de cette espièglerie qui est aussi innocente, The Pupa fonctionne un peu de la même manière. C’est un adorable blob câlin, parfois grossier, mais il fait aussi des choses sinistres pour accomplir les tâches les plus insignifiantes. D’où est venue l’idée de faire The Pupa comme ça?

Mike [McMahan] toujours comparé The Pupa, du moins The Pupa storylines, à ceux Bandes dessinées de Sergio Aragonés dans MAD Magazine. Les petites bandes dessinées en marge qui n’ont pas de mots mais elles sont toujours vraiment drôles et presque universellement compréhensibles. Quiconque parle n’importe quelle langue peut le prendre et l’obtenir pour la plupart. Au début, nous pensions juste, hé, mettons un bébé ici parce que c’est à ça que ressemblent les familles aux heures de grande écoute. De cette façon, nous pouvons le rendre aussi accessible et familier que possible. De cette façon, lorsque les gens le verront, ils s’accorderont, puis nous ferons un cheval de Troie quelque chose de complètement différent dans ce package. Le Pupa n’est pas vraiment leur enfant. C’est essentiellement un disque dur vivant. Il a toutes les informations de leur monde d’origine codées dans son ADN et est un appareil avec lequel terraformer une planète sur laquelle ils atterrissent et redémarrer le monde d’origine. [Mike] et je suis d’accord tous les deux, faisons ces petites histoires en C avec The Pupa où il n’y a pas de dialogue, tout est visuel, et ce ne sont que ses petites aventures. Ce sont des histoires où, si Terry et Corvo savaient ce qui se passait, je pense qu’ils enfermeraient The Pupa. Il est beaucoup trop important et précieux pour lui de faire ce genre de choses.

Y a-t-il une chance qu’il y ait une sorte de marchandise pour Opposés solaires? Parce que je pense que The Pupa serait une excellente peluche pour les gens.

J’espere! Si c’est bien fait, je suis toujours un grand fan de merch qui est bien fait et qui ressemble à quelque chose qui n’est pas seulement un morceau de merde qui va se casser ou s’effondrer. Je me souviens quand Parc du Sud merch a fait son apparition vers 2000, et j’ai acheté toutes les peluches, tout ce que je pouvais mettre la main. Donc, ce serait cool de faire un peu de merch, mais je n’ai encore rien entendu.

Comment l’expérience de travailler sur Solar Opposites avec Mike McMahan se compare-t-elle à celle de Rick et Morty avec Dan Harmon?

C’est différent. Sur Rick et Morty, il existe des étapes plus itératives. Nous regardons les choses, les polissons, les perforons et les changeons de manière assez cohérente tout au long de la vie d’un épisode. De la rupture de l’histoire dans la salle des écrivains, au contour, au script, aux miniatures, aux animations, à la couleur, à chacune de ces étapes, selon l’épisode, il y a des réécritures et des relancements assez importants. C’est juste la nature du spectacle. Après la première saison, nous sommes entrés dans ce rythme. Pas à chaque épisode, mais il y a certainement des épisodes où ils nous donnent des coups de pied tout au long du processus.

Sur Opposés solaires, nous voulions que le spectacle soit aussi bon que possible, mais abordons-le de front et ne l’avons pas traversé toutes ces étapes supplémentaires de l’itération. Allons plus vite et voyons ce qui se passe. C’était presque comme une expérience. Faisons ce spectacle qui est très différent de Rick et Morty. Il est absent de l’existentialisme et des éléments plus sombres et en fait un spectacle plus clair tonalement.

Ce n’est pas aussi déprimant, c’est sûr.

Oui, et je pense que ce genre d’énergie circule dans toute la production dans la salle des écrivains et dans la façon dont nous abordons le spectacle. Nous verrons les scripts verrouillés, mais nous passons beaucoup de temps à les réécrire et à les frapper et à nous assurer qu’ils sont solides. Même les contours, en veillant à ce que les histoires que nous avons cassées suivent vraiment et se sentent aussi bien que possible. Une fois que nous avons ce script verrouillé, à part beaucoup d’improvisation et de déconner dans la cabine d’enregistrement, car cela ne coûte rien de déconner et de sortir du script et de jouer avec des trucs lorsque vous êtes dans la cabine. Tous les acteurs font ça, ce qui est génial. Comme Rick et Morty, nous faisons du punch sur la scène animatique, et nous réparons les choses qui ne fonctionnent pas, mais c’est n’importe quel spectacle animé. Une fois que vous avez quelque chose sur un écran, vous pouvez voir si cela ne fonctionne pas. De par la nature du processus d’animation, vous avez la possibilité de le réparer, de l’améliorer. Mais je suppose que la réponse la plus courte est simplement que c’est un processus plus rapide du côté de l’écriture.

Est-il difficile d’être plus en série avec Opposés solaires? Rick et Morty contient certains éléments en série de temps en temps, mais il y a des arcs qui se poursuivent ici même s’il y a une nouvelle intrigue pour chaque épisode. Est-ce que cela ajoute une quelconque pression?

Pas encore, mais en ce qui concerne ce genre de choses, la première saison est généralement la plus simple, car vous devez définir tous ces nouveaux concepts. Je crois que la sérialisation devient plus difficile à mesure que vous entrez dans une émission. C’est à ce moment-là que vous commencez à avoir des factures à payer, et que vous avez des choses à gérer que vous n’avez peut-être pas envisagées au début. Sur Rick et Morty, c’est comme un épisode par saison ou peut-être deux où nous entrons dans la sérialisation, la vue d’ensemble de ce qui se passe, mais pour la plupart, c’est épisodique.

Avec cette émission, nous voulions faire quelque chose de super-sérialisé parce que nous avons eu l’idée de The Wall assez tôt. Cette idée était une grande partie du terrain.

J’adore les trucs avec The Wall.

Ouais moi aussi. À un moment donné, cette idée a vraiment été la force motrice pour moi dans la série, au début. Nous voulions vraiment le faire sérialisé. C’est une petite chose cloisonnée et sérialisée sur le côté de la série. Mike et moi avons comploté cela très tôt et avons vraiment réfléchi aux grandes lignes de la première saison de la façon exacte dont nous allions procéder. Nous continuerions à diffuser des histoires C plus grandes et peut-être une histoire B, puis finalement l’épisode complet surprise. Nous avons cartographié tout cela assez près de ce que nous avons fini par faire, et nous en étions très excités. Nous laissons simplement cet élan se refléter dans le processus d’écriture et briser les histoires complètes. Le processus a été vraiment soigné parce que nous avons cette histoire en série épique qui est née de ces extraterrestres faisant ce qu’ils font. Cela nous a permis de raconter toutes les histoires que nous voulions avec les extraterrestres comme élément principal de la série et de pouvoir les traiter de manière plus épisodique. Vous avez le meilleur des deux mondes, parce que vous avez les trucs sérialisés en série, puis vous avez les trucs épisodiques amusants.

Une chose que nous voulions nous assurer que nous faisions avec The Wall était de résoudre ce scénario, au moins l’arc de l’histoire immédiate que nous suivions cette saison, donc cela ne ressemblait pas à un grand cliffhanger. Il y a des points d’interrogation et des fils lâches, mais cela ressemble à une résolution. Ensuite, dans la saison deux, nous continuons The Wall, et il y a une autre chose intéressante qui s’y passe. C’est vraiment amusant d’avoir un spectacle. C’est vraiment un show-in-a-show. C’est toniquement différent. C’est génial. Je suis tellement content de la façon dont nous avons réussi.

Avez-vous eu un épisode complet de ce que font les extraterrestres pendant que l’histoire se déroule dans le mur? Il y a des aperçus de ce qui se passe, et vous pouvez les voir se parler, donc je pensais que vous aviez peut-être écrit un véritable dialogue pour qu’ils se disent.

*des rires* Non, nous savions que nous voulions les voir en arrière-plan comme un gag en cours d’exécution alors qu’un épisode extraterrestre typique de Solar Opposites se produit. Mais vous devez assembler les morceaux de ce qu’ils font. Ce fut l’une des premières idées de l’épisode The Wall. Nous n’avons jamais enregistré de dialogue, mais nous savions que nous voulions qu’ils parlent et soient occupés, et qu’ils diffusent cela tout au long du scénario, mais nous connaissions le flux général de l’histoire que les extraterrestres font. Mais si vous deviez dire: « Hé, pouvons-nous voir ce qui s’est passé? » nous devrons probablement nous asseoir et tracer le plan.

Plus tôt, vous avez parlé d’établir les règles de ce monde, et l’une des choses que j’ai remarquées dans l’émission qui m’a rendu curieux, ce sont les affiches de cinéma présentes dans l’avenue Manc que Terry et Corvo construisent au sous-sol. Tous les titres de films sont de vrais films, mais les noms des acteurs étaient tous de faux noms qui ressemblaient aux vrais noms des acteurs. Y a-t-il une raison à cela, comme les problèmes de droits?

*des rires* Je ne sais pas! Je ne l’ai même pas remarqué. Je n’ai aucune idée. Il pourrait être. Je ne le savais pas. C’est super bizarre. Ce pourrait être quelque chose de légal. Je connais le poisson stupide sur le mur avec cette chanson, je voulais vraiment autoriser cette chanson et faire tomber l’aiguille. Ça allait juste être trop d’argent. C’est le poisson stupide qui chante, et s’il n’a pas la chanson, alors qu’est-ce que c’est? C’est une version bizarre de bootleg. Je me souviens que. Mais maintenant, je dois regarder et voir pour comprendre cela.

Avez-vous un processus créatif pour trouver des termes et des noms de science-fiction pour les armes? Certains d’entre eux sont explicites et même scientifiques, mais d’autres ressemblent à du charabia. Devez-vous méticuleusement garder une trace de ces trucs donc il n’est pas question de « Attendez, pourquoi n’ont-ils pas utilisé cet appareil ici? » posé?

C’est un très bon exemple de continuité et de sérialisation qui vous mord dans le cul. Nous avons eu ce problème avec Rick et Morty avec le pistolet de portail de Rick, et nous sommes assez bons pour rester au-dessus de cela et garder cela à l’esprit lorsque nous cassons l’histoire. Dans cette émission, nous en avons parlé très tôt. Les appareils de science-fiction et les conneries les plus sauvages que nous avons introduits, plus ce sera une question. « Pourquoi n’ont-ils pas utilisé cette chose? » ou « Pourquoi n’ont-ils pas utilisé cette chose? » ou peu importe. Mais si vous pouvez trouver une réponse à cette question qui est née de la motivation ou du processus de pensée du personnage pour la situation dans laquelle ils se trouvent, ce sont généralement les meilleures solutions par opposition à une raison McGuffin ou stupide. En ce qui concerne les noms, nous avons juste du plaisir et des conneries, et parfois c’est juste la chose qui nous fait le plus rire, ou d’autres fois c’est juste un nom pratique et pratique. Mais en gardant une trace de tout ça, nous allons certainement le faire. C’est toujours important, du moins pour moi de toute façon. Je veux avoir une sorte de logique de continuité fondamentale. Mais dans ce spectacle, la joie et le bonheur purs peuvent très facilement l’emporter dans cette bataille. Nous nous disons: «Putain, peu importe. Nous voulons raconter cette histoire, les gens vont se demander pourquoi n’avons-nous pas utilisé le bla-bla-bla, mais cette histoire est trop bonne. Ignorons-le. » Nous allons proposer une blague stupide.

Pouvez-vous parler de ce que nous pourrions voir dans la saison deux en ce qui concerne la façon dont l’histoire se développe?

Je ne veux rien dire. C’est génial. Mike et moi avons beaucoup parlé d’épisodes.

Sans être précis, Mike a mentionné que vous avez prévu des histoires pour trois ou quatre saisons.

Oui, certainement beaucoup, et je pense que nous pouvons continuer pendant un peu plus longtemps. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec ces personnages. Avoir la porte ouverte aux trucs de science-fiction, avoir la porte ouverte aux trucs du lycée, Terry et Corvo et la merde qu’ils préparent, et bien sûr The Wall. Il y a toutes sortes d’idées sympas comme The Wall qui pourraient devenir des sous-intrigues. Je pense vraiment que ce spectacle a des jambes importantes, et c’est amusant à faire. Juste en faisant de la presse, nous avons trouvé une poignée d’épisodes où nous nous disons: « D’accord, ce serait pour la saison trois puisque nous avons terminé la saison deux. » Ce sont des idées vraiment amusantes. C’est certainement quelque chose que nous espérons pouvoir faire.

La deuxième saison se prolongera-t-elle pour être plus longue, ou la maintiendrez-vous encore à huit épisodes? Est-ce quelque chose qui arrivera assez rapidement dans le pipeline?

Oui, c’est huit épisodes. L’écriture est enveloppée. Ça avance assez vite. Je ne sais pas quand nous verrons si nous en faisons plus, mais j’aime la série, alors j’espère que nous pourrons faire plus.

Y a-t-il des idées où vous pensez initialement que ce serait bon pour Rick et Morty, mais ensuite le déplacer vers Solar Opposites, ou vice versa?

Étonnamment, il n’y en a pas eu. Je réalise à quel point c’est fou. Pour autant que je sache, aucun que je puisse penser. Compte tenu de combien les émissions ont en commun, elles sont super différentes. En repensant à la première saison de Rick et Morty, de nombreuses histoires ont été motivées par l’invention. Je me souviens d’une histoire brisée autour d’une invention ou d’un concept de science-fiction comme le casque de chien Flowers for Algernon. Si vous aviez un casque qui rendait les chiens super intelligents. D’accord, cool écrivons une histoire à ce sujet. Si vous aviez un appareil qui vous laissait entrer dans les rêves des gens et faire Inception. D’accord, cool. Si Rick avait un appareil qui vous a réduit. Nous avons donc fait le rétrécissement avec Anatomy Park.

J’ai remarqué que nous avons fait beaucoup d’inventions Opposés solaires, comme le rayon qui rétrécit. Il y en a une tonne. Mon moment préféré de la première saison est quand ils vont à la fête du lycée avec ces armes, et c’est comme cette scène d’action où ils tuent des zombies, mais ils guérissent en fait des gens.

Rick et Morty vont continuer pendant longtemps avec cette grosse commande d’épisode que vous avez reçue de Adult Swim. Existe-t-il un plan sur la façon dont les saisons seront publiées? Parce que la saison quatre a eu ce bref hiatus qui a divisé la saison en deux, et je me demande si c’est ainsi que les saisons futures se dérouleront pour vous donner plus de temps pour mettre les choses en ordre.

Je pense que cela dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle les épisodes peuvent être produits. Je sais que la saison cinq est principalement en boîte. Ils vont encore être retravaillés lorsque les animatiques reviendront, ce qui peut prolonger le processus. Je pense que s’ils ont les dix épisodes complets, ils les sortiront sans séparation, mais honnêtement, je n’en ai aucune idée. C’est une sorte de question qui ne relève pas de ma compétence. Ils font ce qu’ils pensent être le mieux pour le spectacle. Je suis heureux qu’ils aient fait la scission parce que j’ai cherché une sorte de nouveau moyen alternatif de publier la série, car elle est principalement bingée. Je pense que la plupart des gens beuglent la série après sa diffusion quelque part. C’est assez standard pour la façon dont les choses sont aujourd’hui. Ce n’est pas comme la télévision de rendez-vous. Certaines personnes le font encore, mais la plupart des gens se demandent: «Quand est-ce que je pourrai regarder mon horaire?» J’ai dit que nous devrions abandonner un épisode chaque mois, en faire un grand événement. J’aime l’idée de sortir des sentiers battus en ce qui concerne la façon dont tout spectacle est livré aux masses. Si vous en faites un par mois, le spectacle est vivant toute l’année et vous nous achetez toujours tout le temps dont nous avons besoin pour les rendre aussi bons qu’ils le devraient. Je ne dis pas que cela arrivera jamais, mais j’en ai parlé dans le passé. Mais cela vient au point que je n’ai aucune idée du plan pour la saison cinq. Je suis sûr que ce sera la bonne décision.

