Les nominations aux prix Peabody 2020 incluent Watchmen, Fleabag, More – / Film

Les 2020 Peabody Awards ont annoncé leurs nominations. La cérémonie de remise des prix célébrant les «histoires captivantes et valorisantes publiées dans la radiodiffusion et les médias numériques en 2019» a annoncé 60 nominés, dont 30 titres seront décernés lors d’une cérémonie virtuelle le 18 juin. Tchernobyl, Fleabag, Ramy, Stranger Things, Succession, Incroyable,Watchmen, et Quand ils nous voient font partie des 13 séries de divertissement nominées cette année.

Le Peabody Awards Board of Jurors a annoncé ses nominés pour les divertissements, les enfants et les jeunes, les documentaires, les actualités, les podcasts / la radio et la fonction publique pour les Peabody Awards de cette année. En plus de la série acclamée attendue, qui comprend la série phénoménale de super-héros de Damon Lindelof Watchmen et la comédie noire à couper le souffle de Phoebe Waller-Bridge Sac à puces, Apple TV + et Disney + ont remporté leurs premières nominations Peabody avec Dickinson et Flotte, respectivement.

PBS a mené les nominations avec 11 hochements de tête, suivi de HBO avec sept. Netflix a suivi avec cinq, Amazon avec trois, tandis que Showtime, CNN, NBC News et la société de podcast Pineapple Street Studios en ont marqué deux chacun. Les nominés ont été choisis par 19 jurés sur près de 1 300 candidatures. Le conseil a noté que les sujets abordés dans les candidats de cette année comprennent le système de justice pénale, le mouvement Me Too et les droits des immigrants.

«Peabody est fier de défendre les nominés de cette année qui inspirent notre connexion, provoquent notre réflexion et ravissent nos sens. De la force communautaire des femmes noires à l’éminence de la science en passant par la conviction de ceux qui s’expriment, ces histoires et leurs créateurs célèbrent la diversité de l’expérience humaine et de notre démocratie », a déclaré Jeffrey P. Jones, directeur exécutif de Peabody. «Au milieu des défis de notre moment présent, nous pouvons trouver de l’empathie, du divertissement et de la vérité chez ces candidats.»

Voir la liste complète des nominés ci-dessous (via Variety).

DIVERTISSEMENT

Tchernobyl (HBO)

Minisérie HBO et SKY en association avec Sister Pictures, The Mighty Mint et Word Games

David fait l’homme (OWN)

Page Fright and Outlier Productions en association avec Warner Horizon Scripted Television

Dickinson (Apple TV Plus)

Apple / wiip / Contenu anonyme / Productions Tuning Fork / Sugar 23 Productions

Fleabag (Amazon Prime Video)

All3Media International Limited et Amazon Studios

Flotteur (Disney Plus)

Pixar Animation Studios

Good Omens (Amazon Prime Video)

BBC Worldwide Limited et Amazon Studios

Nos garçons (HBO)

HBO en association avec Keshet Media Group et MoviePlus Productions

Ramy (Hulu)

Hulu, A24 Television

Stranger Things (Netflix)

Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment

Succession (HBO)

HBO Entertainment en association avec Project Zeus, Hyperobject Industries et Gary Sanchez Productions

Incroyable (Netflix)

Timberman-Beverly Productions, Sage Lane Productions, Escapist Fare, Katie Couric Media et CBS Television Studios pour Netflix

Watchmen (HBO)

HBO en association avec White Rabbit, Paramount, Warner Bros. Television et DC

Quand ils nous voient (Netflix)

Participant Media, Tribeca Productions, Harpo Films, Array Filmworks for Netflix

DOCUMENTAIRES

16 coups (Showtime)

Films documentaires Showtime en association avec Topic, Impact Partners et Chicago Media Project

Usine américaine (Netflix)

Productions au sol plus élevées et médias des participants pour Netflix

Apollo 11 (CNN)

CNN Films

Pour Sama (PBS)

Frontline, Channel 4 News, ITN Productions, Channel 4

Objectif indépendant: comté de Hale ce matin, ce soir (PBS)

Idiom Film, LLC et Louverture Films, en association avec Field of Vision

Apprendre le skateboard dans une zone de guerre (si vous êtes une fille) (A&E)

Grain Media pour A&E IndieFilms Network

Quitter Neverland (HBO)

Amos Pictures et HBO Documentary en association avec Channel Four (HBO)

One Child Nation (Vidéo Amazon Prime)

Next Generation en coproduction avec ITVS, WDR / ARTE, Motto Pictures et Pumpernickel Films en association avec Chicago Media Project et Chicken & Egg Pictures

POV: América (PBS)

Difelike Docs, documentaire américain | POV

POV: Inventer demain (PBS)

Fishbowl Films, Motto Pictures, 19340 Productions, Shark Island Institute, HHMI Tangled Bank Studios, IQ190 Productions, Documentaire américain | POV

POV: Voyageur de minuit (PBS)

Old Chilly Pictures LLC, documentaire américain | POV, service de télévision indépendant

POV: Roll Red Roll (PBS)

Sunset Park Pictures, Artemis Rising, Fork Films, Doc Society, Multitude Films, Documentaire américain | POV

POV: l’aboiement lointain des chiens (PBS)

Final Cut for Real, Mouka Filmi, STORY, Bayerischer Rundfunk, ARTE, Documentaire américain | POV

POV: Le silence des autres (PBS)

Semilla Verde Productions, Lucernam Films, Documentaire américain | POV, Service de télévision indépendant, Radiodiffusion publique latino-américaine, El Deseo

Mer des ombres (National Geographic)

Terra Mater Factual Studios en association avec Appian Way, Malaika Pictures, The Wild Lens Collective for National Geographic Documentary Films

Surviving R. Kelly (à vie)

Bunim / Murray Productions et Kreativ Inc. pour la vie

The Edge of Democracy (Netflix)

Une production Busca Vida Filmes en association avec Violet Films pour Netflix

True Justice: la lutte de Bryan Stevenson pour l’égalité (HBO)

Films documentaires HBO et films Kunhardt

Femmes guerrières (World Channel)

Coproduction de Castle King, LLC et ITVS en association avec Vision Maker Media

Wu-Tang Clan: Of Mics And Men (Showtime)

Showtime Documentary Films présente A Mass Appeal Production en association avec Endeavour Content

NOUVELLES

Un autre type de force: police des maladies mentales (NBC News)

Trahison américaine (NBC / MSNBC)

NBC News, Unité Engel

Controverse de Capitol Hill (WTVF-TV)

NewsChannel 5 enquête

Poussière mortelle du charbon (PBS)

Frontline, NPR

L’eau mortelle de Flint (PBS / WGBH)

Frontline avec Five O’Clock Films

Police. Arrestation (Now News)

PCCW NowTV

Real Sports avec Bryant Gumbel: Raced to Death — The Plight of the American Thoroughbred (HBO)

La main-d’œuvre cachée: sans papiers en Amérique (CNN)

Les Invisibles (NBC5 / KXAS-TV)

Non garanti (WBBM-TV)

PODCAST / RADIO

70 millions (Lantigua Williams & Co.)

Dolly Parton’s America (WNYC)

Osm Audio et WNYC Studios

Trouver Fred (iHeart Media)

iHeartMedia et Fatherly en partenariat avec Transmitter Media

Gangster Capitalism: The College Admissions Scandal (C130 Originals)

C13Originals, une division de Cadence 13

Gospel Roots of Rock and Soul (WXPN)

Avez-vous entendu le podcast de George? (Sons de la BBC)

Sons de la BBC / George the Poet Ltd.

Headlong: Running From ‘Cops’ (Stitcher)

Pineapple Street Studios, Topic Studios

In The Dark: The Path Home (Rapports APM)

Médias publics américains

Silencing Science (radio publique, Reveal)

Le Center for Investigative Reporting et PRX

Stonewall OutLoud (NPR)

Le podcast Catch and Kill avec Ronan Farrow (Pineapple Street Studios)

Pineapple Street Studios (une division de Radio.com), Glass Cannon Inc.

Le refuge (Montana Public Radio)

Auricle Productions, Montana Public Radio, Pulitzer Center

SERVICE PUBLIQUE

Border Hustle

The Texas Tribune et TIME

Détenu

Le projet Marshall en partenariat avec The Guardian

Long Island divisé

Newsday

ENFANTS ET JEUNES

Molly de Denali (PBS Kids)

Fondation éducative WGBH, dessins animés atomiques

Treasure Island 2020 (Radio BYU)

Gen-Z Media

Les prix Peabody sont basés au Grady College of Journalism and Mass Communication de l’Université de Géorgie

