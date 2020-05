PGA Tour 2K21 de 2K pour remplacer la franchise du club de golf

Eh bien, pour ma part, je ne m’attendais pas à voir une annonce pour un jeu vidéo de sport dans le monde réel à un moment où les vrais sports sont complètement fermés, mais c’est parti. Dans un geste quelque peu choquant, l’éditeur 2K Games a annoncé aujourd’hui dans un communiqué que PGA Tour 2K21 allait arriver, avec une annonce complète et plus de détails le 14 mai. Il semble que l’éditeur reprendra le jeu de golf sim HB Studios Le club de golf après l’annonce l’an dernier que le développeur avait conclu un accord de publication avec 2K Games. C’est une annonce bienvenue pour beaucoup, car les parties de golf ont presque disparu depuis qu’EA a Tiger Woods Le surnom de son jeu de golf de longue date et un certain nombre de titres inférieurs à la moyenne sur le thème du golfeur Rory McIlroy n’ont pas impressionné. Découvrez le teaser rapide ci-dessous.

Aucune information n’est disponible pour le moment, à part celle d’une autre annonce à venir dans les prochaines semaines. Si l’effort précédent du studio Le club de golf 2019 est un indicateur, puis un niveau de personnalisation semble être la principale caractéristique du jeu, tout en continuant à posséder le parrainage officiel du PGA Tour. L’année dernière, l’itération de la série a été jugée positive, voire médiocre. Selon les communiqués de presse précédents, le jeu permet au joueur de « cParticipez à de multiples événements – y compris des tournois réels et fictifs – gagnez votre droit de jouer dans le PGA Tour et rejoignez la course pour la FedExCup. Personnalisez à l’infini vos cours et vos personnages avec un concepteur de cours amélioré et un créateur de personnage amélioré, y compris des ensembles de clubs mis à jour, des intérieurs de clubhouse et des vêtements sous licence. »

Cela suffira-t-il à faire venir des fans de golf en fin de carrière qui cherchent toujours à découvrir la magie de ces Tiger Woods années? Seul le temps nous le dira, mais le logo 2K signifiera sûrement quelque chose pour les ventes dans l’espace des sports aux jeux vidéo.

Recherchez plus de détails sur PGA Tour 2K21 le jeudi 14 mai.