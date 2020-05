Kofi Kingston discute de l’importance de la lutte pendant une pandémie

Lorsque la WWE a été déclarée une entreprise essentielle pour pouvoir continuer à fonctionner pendant la pandémie de coronavirus malgré les ordres de rester à la maison, de nombreuses personnes se sont moquées de l’absurdité, tandis que d’autres ont condamné la corruption généralisée de la WWE qui a obtenu cette exemption le même jour Linda McMahon a promis de dépenser 18,5 millions de dollars de son super PAC républicain dans l’État. Mais pour Smackdown Tag Team Champion Kofi Kingston, il est important de fournir aux gens une échappatoire aux horreurs de la vie quotidienne.

Dans une interview accordée à Metro UK, Kingston en a justement parlé en disant: « Je pense que plus que jamais, il faut des sourires – les gens ont besoin d’une évasion. Vous allumez les nouvelles et vous entendez tous parler du virus, et puis cela Il y a toute cette panique. Être capable d’interpréter en ces temps, vous pouvez simplement aider les gens à oublier, même si c’est temporaire, même si c’est seulement deux heures pour SmackDown ou trois heures pour Raw.

« Il y a toute cette panique. Pouvoir être un artiste en ces temps, vous pouvez simplement aider les gens à oublier, même si c’est temporaire, même si c’est seulement deux heures pour SmackDown ou trois heures pour Raw », a poursuivi Kingston. « Les gens oublient ce qui se passe, et oui, c’est étrange que nous le fassions là-bas sans foule, mais en même temps, vous ne pensez pas aux soucis que vous avez dans votre vie. »

Dans le reste de l’interview, Kingston discute de la difficulté d’expliquer la pandémie de coronavirus à ses enfants. À cette fin, la WWE travaille avec un organisme de bienfaisance appelé NSPCC qui, entre autres, offre des conseils téléphoniques et des ressources aux enfants et aux parents pour aider à faire face à la pandémie. Lisez l’interview complète avec Kofi Kingston sur Metro.UK ici.

