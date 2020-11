Les membres de Collingwood lancent une pétition après les accords d’Adam Treloar et Jaidyn Stephenson

Les membres d’Irate Collingwood ont lancé une pétition exhortant le club à tenir une assemblée générale urgente après son incroyable vente de feu pendant la période commerciale de l’AFL.

Les problèmes de plafond salarial de Collingwood ont été mis à nu alors qu’il déchargeait Adam Treloar, Jaidyn Stephenson, Tom Phillips et Atu Bosenavulagi en échange de très peu de compensation provisoire à la date limite.

La pétition sur ipetitions.com a déjà près de 600 signatures et a demandé que «le président, l’entraîneur et le conseil d’administration» soient tenus responsables des mouvements commerciaux.

« C’est un jour sombre et sombre dans l’histoire du Collingwood Football Club », lit-on dans la pétition.

La liste de lecture de Collingwood a été brisée à la date limite des échanges en raison des contraintes de plafond salarial (Getty)

« Plus de lumière est faite sur la façon dont Nathan Buckley et d’autres ont géré cela. Cela a été une période sombre, destructrice et destructrice d’âme pour les membres et les supporters. Je me demande ce que les joueurs en pensent? »

« Notre club est en train de devenir un territoire choquant. Mauvaise presse, problèmes de plafonnement des salaires. Du haut, le président et le conseil doivent répondre à des questions sérieuses. Ils ont traité les membres et les supporters sans aucun respect. »

La pétition est accompagnée des dirigeants du club en matière de contrôle des dégâts qui ont réagi au contrecoup du traitement de Treloar et de Stephenson en particulier.

« Vous devez regarder la liste entière, la démographie de cette liste, vous devez regarder le plafond salarial à l’avenir », a déclaré vendredi le président du club Eddie McGuire à Triple M.

Le président de Collingwood Eddie McGuire et l’entraîneur Nathan Buckley ont tous deux été critiqués pour les mouvements (The Age)

« Les numéros de liste vont revenir et nous n’obtenons pas beaucoup d’informations de l’AFL, mais à un moment donné, cela allait aller à 35 joueurs cette année et je pense que cela pourrait finir par aller dans cette direction et le le plafond salarial diminue de 10 à 15%.

« C’est une science imprécise mais nous espérons que nous nous sommes mis en place avec une très bonne liste et une bonne équipe et je suis toujours très excité où nous en sommes en tant que club pour aller de l’avant et attirer de nouveaux joueurs et obtenir nous sommes fixés pour les prochaines années.

« Malheureusement, c’est une liste finie et un plafond salarial limité. »

L’histoire de Stephenson a touché les fans, après que le joueur de 21 ans ait révélé qu’il avait dû appeler l’entraîneur Nathan Buckley pour en savoir plus sur les négociations commerciales après aucun contact du club.

Treloar avec son partenaire et sa fille après avoir obtenu un déménagement à la date limite pour les Western Bulldogs (Instagram)

Cependant, Buckley semble avoir adouci certaines relations, Stephenson révélant qu’il avait été en contact avec son ancien entraîneur après son échange à North Melbourne.

« J’ai parlé à Bucks hier soir après que tout a été dit et fait, vers 21 heures », a déclaré Stephenson au Herald Sun.

«Nous venons de parler et de parler très honnêtement les uns avec les autres et nous n’avons aucun rancune.

« Je comprends la position dans laquelle il se trouve et je pense qu’en fin de compte, c’est probablement la bonne chose pour moi de prendre un nouveau départ et, espérons-le, de faire pousser quelque chose de bien à North Melbourne. »