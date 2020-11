PlayStation 5 – La PS5 vaut-elle la mise à niveau de la PS4?

Donc, la PlayStation 5 est maintenant disponible, et bien que beaucoup d’entre vous aient déjà reçu vos précommandes et jouent aux jeux les plus récents aux résolutions et fréquences d’images les plus élevées disponibles sur les consoles, beaucoup d’entre vous ont encore retardé d’en mettre un dans votre panier et de vérifier. . L’hésitation est normale avec les nouvelles technologies. Après tout, vous avez déjà une PS4 parfaitement bonne, non? La PS5 vaut-elle vraiment la peine de débourser 500 $ pour le moment?

La question de la valeur est difficile à répondre, quelque chose qui est très individuel pour chaque personne. En tant que fidèle PlayStation de longue date, j’allais toujours en avoir un (en fait, deux. Un pour ma femme) de toute façon. C’est aussi un peu mon travail, donc cela prend en compte le sens de la valeur que je place sur la nouvelle console et l’avoir le premier jour. Vous pouvez lire mon examen de la console pour connaître toutes ses fonctionnalités et capacités dans le monde réel, mais si vous faites toujours partie de ceux qui n’ont pas encore commandé la PS5, la question demeure: la PS5 vaut la mise à niveau?

Malgré la nuance que cette question implique, et sans plonger dans vos finances personnelles ou votre vie privée, je vais tenter de répondre du mieux que je peux à cette question.

La PS5 vaut-elle la mise à niveau?

Rétrocompatibilité

L’une des plus grandes considérations pour moi est la compatibilité ascendante. Dans les générations de console précédentes, la nouvelle console a plus ou moins fait une pause nette et a laissé le système précédent derrière. Si vous aviez encore beaucoup à jouer sur l’ancienne console et que la nouvelle ne vous intéressait pas beaucoup, il était normal d’attendre pour la récupérer plus tard.

Cependant, la PS5 est unique en ce sens qu’il s’agit littéralement d’une mise à niveau, pas d’un changement de produit net. Il exécutera mieux vos jeux PS4 dans la plupart des cas et transférera de manière transparente votre bibliothèque PS4 sans trop d’effort. Même s’il n’y a pas grand-chose en termes de jeux PS5 que vous voulez tout de suite, avoir une PS5 est une amélioration immédiate de votre bibliothèque PS4 (et il y aura presque certainement quelque chose qui vous intéressera sur PS5).

À cet égard, la mise à niveau vers la PS5 n’est plus un gaspillage ou ne laisse pas votre bibliothèque PS4 derrière au profit de la nouvelle console. Vous n’aurez pas besoin de jongler avec deux consoles pendant que vous terminez vos anciens jeux. En fait, j’utilise ma PS5 pour jouer beaucoup de FUSER, un jeu de rythme PS4 des créateurs de Groupe de rock et Guitar Hero qui vient de sortir. Si votre préoccupation concerne votre bibliothèque PS4, ne vous inquiétez pas. La PS5 vous permet de tout emporter avec vous.

Lineup de lancement

À l’heure actuelle, la gamme de lancement de jeux PS5 est plutôt clairsemée. Un bon nombre de jeux sont intergénérationnels et arrivent également sur PS4. Parmi ceux-ci, beaucoup proposent également des mises à niveau gratuites de la version PS5 lorsque vous décidez de mettre à niveau. Il y a quelques exclusivités limitées, comme le pré-installé Salle de jeux d’Astro et Bluepoint’s Les âmes du démon remake, mais pour la plupart, il n’y a rien dont vous ayez besoin d’une PS5 pour jouer maintenant.

Des jeux comme Call of Duty Black Ops Guerre froide, Spider-Man Miles Morales, Sackboy: une grande aventure, Bugsnax, Assassin’s Creed Valhalla, et Watch Dogs Légion sont tous disponibles sur PS4 aussi, mais ils jouent et ont l’air beaucoup mieux sur PS5. Beaucoup de ces jeux vous permettront également de conserver votre sauvegarde, mais si vous voulez jouer aux meilleures versions de ces jeux tout de suite, cela vaut la peine de choisir le nouveau système.

Temps de chargement

Honnêtement, mis à part les visuels, l’un des éléments les plus importants du jeu de nouvelle génération qui m’a impressionné a été le temps de chargement rapide de tout. Le temps que nous avons perdu dans le passé sur de longs écrans de chargement est stupéfiant. C’est au point que je prends instinctivement mon téléphone en jouant à la PS5, mais que je n’ai jamais vraiment la chance de le regarder. Même les jeux de dernière génération joués via la compatibilité ascendante bénéficient de temps de chargement plus rapides. Cette fonctionnalité à elle seule vaut la peine d’être mise à niveau.

Extension de stockage et autres optimisations

L’une des seules raisons pour lesquelles je dirais que cela ne vaut pas la peine de mettre à niveau pour le moment pour quiconque sur la clôture serait le retard de Sony sur des éléments tels que les extensions de stockage, les options d’organisation des menus et l’amélioration des capacités audio 3D. La PS5 en est à ses balbutiements en ce moment, et de nombreuses fonctionnalités et optimisations viendront certainement au cours de l’année prochaine. Je suis personnellement déjà limité sur l’espace de stockage SSD, nécessitant déjà les options d’extension de stockage promises qui ne sont pas encore là. Je suis déjà ennuyé par la façon dont mes jeux sont expulsés du tableau de bord principal. Et l’audio 3D n’est pas tout à fait aussi révolutionnaire à mes oreilles qu’on le croyait. Bien sûr, si vous attendez que Sony «perfectionne» la console, vous l’attendez pour toujours.

Contrôleur DualSense

Un point fortement en faveur de la mise à niveau? Le contrôleur révolutionnaire DualSense. Outre l’apparence et les performances d’un jeu, le DualSense change en fait sa se sent jouer à un jeu. Armes dans Call of Duty Black Ops Guerre froide chacun se sent différent grâce aux déclencheurs adaptatifs et au retour haptique. Salle de jeux d’Astro est l’une des expériences sensorielles les plus agréables uniquement basée sur la mise en œuvre du contrôleur.

Bien sûr, cela n’a peut-être pas beaucoup d’impact sur les anciens jeux PS4, voire pas du tout (certains jeux comme The Last of Us Part II et God of War ont des mises à jour qui utilisent le DualSense), mais pour ces jeux inter-générations et exclusifs PS5 cela vaut la peine de les jouer sur PS5 juste pour ce qu’ils ressentent. Oui, c’est une différence assez grande pour justifier une toute nouvelle console.

Verdict – La PS5 en vaut-elle la peine?

La PS5 a peut-être l’un des arguments les plus solides pour une adoption précoce de toute console précédente, principalement grâce à la rétrocompatibilité avec les jeux PS4. Il n’y a pratiquement aucun inconvénient à la mise à niveau, donc si vous en avez l’argent, je dirais que ça vaut le coup de sauter et de faire le tour. Vous ne laisserez pas votre bibliothèque PS4 derrière vous et pratiquement tout est une amélioration par rapport à la dernière génération, mis à part quelques éléments mineurs qui seront certainement corrigés bientôt. Il n’y a presque aucune friction lors du passage de la PS4 à la PS5.

Dans mon examen de la PS5, j’ai dit que c’était l’une des évolutions les plus significatives du jeu que nous ayons jamais eues. Entre les temps de chargement plus rapides, le contrôleur DualSense et le maintien de votre profil PSN sur l’écosystème PS, c’est une excellente occasion de faire partie de la nouvelle console au rez-de-chaussée sans avoir l’impression de laisser derrière la dernière génération pour le faire. Ce n’est certainement pas une mise à niveau nécessaire tout de suite. Vous pourriez facilement vous en sortir en gardant votre PS4 pendant un an avec quelques inconvénients (et Sony prévoit de soutenir la PS4 pendant au moins quelques années de plus), mais si vous avez l’argent à dépenser pour la nouvelle console, je soutiennent que la PS5 vaut bien la mise à niveau chaque fois que vous pouvez la faire.

Faites-vous partie de ceux qui hésitent encore à obtenir une PS5? Faites-nous savoir pourquoi dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà votre PS5 en main? Dites aux gens pourquoi cela vaut (ou ne vaut pas) la mise à niveau dans les commentaires.