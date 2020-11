Le kicker de l’ÖFB Aleksandar Dragovic met en garde: la Macédoine du Nord n’est pas un « adversaire du goûter »

Aleksandar Dragovic et Julian Baumgartlinger ont mis en garde vendredi contre les futurs adversaires du championnat d’Europe de Macédoine du Nord. Goran Pandev and Co. s’est qualifié pour la finale jeudi avec un barrage 1-0 en Géorgie, où ils affronteront la sélection de l’ÖFB le 13 juin à Bucarest. L’an dernier, l’Autriche a remporté la qualification pour le Championnat d’Europe contre les Macédoniens du Nord 4-1 à l’extérieur et 2-1 à domicile.

Néanmoins, il faut être prévenu, a souligné Dragovic. « Il ne faut pas les prendre à la légère, à Vienne, ils nous ont rendu la vie difficile dans certains cas. Vous avez vu qu’ils ne sont pas une telle collation, mais qu’il faut aller à 100 pour cent », a déclaré le défenseur. qui de son propre compte s’attend à une « partie 50:50 ». L’expérience acquise lors des deux duels pourrait être un avantage pour l’équipe ÖFB, soupçonne Dragovic.

Baumgartlinger partage cette opinion. « Je pense que nous avons bien sûr avantage à les avoir eu deux fois comme adversaires dans le passé immédiat, également avec de bons souvenirs. » Mais le capitaine de l’ÖFB a également mis en garde contre un trop grand optimisme. « Il ne faut pas les sous-estimer. Tous ceux qui se sont qualifiés via cette deuxième voie ont des qualités et peuvent résister à une certaine pression. Mais nous savons aussi que nous pouvons et voulons les battre. »

Baumgartlinger a souligné que les trois points du premier match de groupe EM ne pouvaient pas être programmés de manière fixe. « Il n’y a pas de victoires obligatoires ces jours-ci. Chaque adversaire est désagréable. »

Julian Baumgartlinger avant la 81e affectation de l’équipe nationale

Il reste encore quelques matches internationaux au programme jusqu’au Championnat d’Europe – comme celui de la Ligue des Nations dimanche au stade Happel de Vienne contre l’Irlande du Nord. Baumgartlinger fait face à sa 81e sortie A-Team. « J’apprécie vraiment cela, mais je sais aussi que vous avez besoin de moments heureux et d’une bonne santé », a déclaré le joueur de 32 ans.

Baumgartlinger a bouclé son 80e match international mercredi dans un test 3-0 au Luxembourg et donc dans un match que Marcel Sabitzer avait massivement critiqué jeudi. Le professionnel de Leipzig a posé « des questions significatives », a déclaré Baumgartlinger dans ce contexte. « Ce sont des choses que vous devez remettre en question. »

Cependant, le natif de Salzbourg a également salué le fait que le football professionnel continue malgré de graves problèmes de corona. « Je suis très heureux que nous puissions passer à travers toutes les compétitions, bien qu’il y ait des verrouillages ou des verrouillages partiels dans différents pays. Nous sommes dans une position privilégiée », a déclaré Baumgartlinger.