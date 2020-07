Les meilleurs (et pires) atterrissages sur Mars de tous les temps

Le projet Viking / NASA

Atteindre Mars est une entreprise difficile et impitoyable, avec peu de marge d’erreur. Plus des deux tiers des quelque 40 missions lancées vers Mars ont été perdues en raison de composants défaillants, de pépins de fusée ou d’erreurs graves qui ont envoyé des sondes s’écraser sur la surface martienne ou manquer complètement la planète.

Voici un aperçu des meilleurs (et pires) atterrissages sur Mars de tous les temps.

En relation: Mars Lander, longtemps silencieux, semble officiellement perdu

Premier sur Mars

NASA

Mars 2, un atterrisseur construit par l’ancienne Union soviétique, a la double distinction d’être le premier objet construit par l’homme à avoir touché la planète rouge. Lancé en tandem avec son embarcation sœur Mars 3 en 1970, l’atterrisseur sphérique 1 tonne Mars 2 était de la taille d’un poêle de cuisine et conçu pour parachuter à la surface martienne et utiliser des roquettes pour le freinage final.

Bien qu’elle ait survécu au long voyage sur Mars – un exploit majeur en soi – la sonde s’est écrasée sur la surface martienne quelque part à l’ouest du bassin de l’Hellas tandis qu’une importante tempête de poussière s’est abattue sur la planète.

20 secondes, puis silence

NASA

Comme sa sœur sœur Mars 2, la mission d’atterrissage de l’Union soviétique sur Mars 3 est une combinaison de réalisations techniques et d’échecs inexplicables. L’atterrisseur apparaît comme le sommet conique du vaisseau-mère de l’orbiteur Mars 3 sur cette image.

La sonde a été lancée en 1970 et a atterri avec succès le 2 décembre 1971 dans les hautes terres martiennes de Terra Sirenium après être descendu à travers la même tempête de poussière qui a contrecarré son prédécesseur Mars 2. Mais 20 secondes après le début de son premier balayage photographique, le signal TV de Mars 3 est allé silencieux pour de bon.

Beagle 2 se perd

Projet Beagle 2

Le jour de Noël 2003, l’atterrisseur Beagle 2 de construction britannique a plongé dans l’atmosphère martienne avec les espoirs de l’Europe sur sa queue, pour disparaître sans laisser de trace.

En forme de montre de poche surdimensionnée, Beagle 2 a attelé un trajet vers la planète rouge à bord de l’orbiteur Mars Express en Europe, mais s’est écrasé sur la planète plutôt que de rebondir avec des airbags. Une densité atmosphérique inférieure aux prévisions peut avoir provoqué un déploiement trop tardif du parachute et des airbags de la sonde, a révélé plus tard une enquête.

Mars Polar Lander

NASA / JPL

Les chercheurs britanniques et russes n’étaient pas les seuls à envoyer des sondes spatiales sur Mars pour les faire échouer à la fin. Le Mars Polar Lander de la NASA, lancé en janvier 1999, s’est écrasé juste avant d’atterrir près du pôle sud de la planète en décembre de la même année en raison d’un problème technique.

Certains des outils et équipements restants de la sonde ont été utilisés pour construire le nouvel atterrisseur Mars de la NASA, Phoenix, qui a atterri avec succès en mai 2008.

Le succès viking

NASA

Le premier atterrissage réussi sur Mars a eu lieu le 20 juillet 1976, lorsque l’atterrisseur Viking 1 de la NASA a atterri à Chryse Planitia (Les plaines du golf). L’énorme atterrisseur de 1 270 lb (576 kilogrammes) est tombé d’un vaisseau-mère en orbite pour effectuer un atterrissage en trois points à l’aide d’un parachute et d’un moteur-fusée.

Les trois expériences de biologie de Viking 1 n’ont trouvé aucune preuve claire de microbes martiens. L’atterrisseur était propulsé par un générateur thermoélectrique à radio-isotopes à décroissance au plutonium et est devenu silencieux le 11 novembre 1982, six ans après avoir terminé sa mission initiale de 90 jours.

Deuxième invasion de Viking

NASA / JPL / Malin Space Sciences System

Peu de temps après le succès de Viking 1, la NASA a de nouveau atterri sur Mars le 3 septembre 1976 avec Viking 2.

Le navire jumeau de Viking 1, Viking 2, a atterri sur les vastes plaines plates d’Utopia Planitia, où il a pris des photos du gel du matin et – comme son prédécesseur – a trouvé un sol stérile qui ne contenait aucune preuve claire de la vie microbienne. L’atterrisseur a fermé ses portes en 1980.

Planète rouge errant

NASA / JPL

Le 4 juillet 1997, la NASA a célébré le jour de l’indépendance des États-Unis avec style en posant la première sonde mobile sur la planète rouge.

Le Mars Pathfinder Lander a utilisé un parachute et des airbags pour atterrir sur Mars, puis a déployé Sojourner – un petit rover à six roues de la taille d’un four à micro-ondes qui a exploré le terrain voisin. Succès total, la mission s’est terminée par une transmission finale le 27 septembre 1997.

Le grand rebond de l’esprit

NASA / JPL / Cornell

Le succès de Mars Pathfinder et de son rover Sojourner a conduit à un atterrissage plus grand et plus audacieux sur Mars le 4 janvier 2004, lorsque le rover Spirit de la taille d’une voiturette de golf de la NASA a rebondi à l’intérieur du large cratère Gusev.

Spirit a passé plus de six ans – bien au-delà de sa mission initiale de 90 jours – à explorer Mars avant de se taire en mars 2010.

Opportunité frappe, réponses de l’histoire

NASA / JPL

Le jumeau du rover Spirit de la NASA, l’explorateur robotique Opportunity, a atterri le 25 janvier 2004 et, alors qu’il ne devait durer que 90 jours à la surface de la planète rouge, le rover a fini par durer 5111. Le rover a cessé de communiquer avec la NASA après une tempête de poussière mondiale sur Mars.

Opportunity a atterri sur les plaines plates de Meridiani Planum, qui se trouve du côté de Mars en face du cratère Gusev. Étonnamment, le rover a atterri dans un petit cratère, où un affleurement voisin contenait des preuves que la région était autrefois trempée d’eau dans le passé.

Renaître de ses cendres

NASA / Corby Waste

L’atterrisseur Phoenix s’est posé le 25 mai 2008 et a utilisé des instruments et de l’équipement de rechange récupérés du projet perdu de Mars Polar Lander.

Le Phoenix, propulsé par l’énergie solaire, a atterri près du pôle nord martien, où il a utilisé une pelle robotique montée sur un bras pour creuser pour trouver de la glace d’eau enfouie et des instruments de bord afin de déterminer si la région pouvait avoir été une fois habitable pour la vie microbienne. La mission a duré environ sept mois avant que l’hiver rigoureux de Mars ne mette fin aux activités de l’atterrisseur.