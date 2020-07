Netflix : The Rain Season 3 arrive prochainement

Aujourd’hui, Netflix a dévoilé la bande-annonce de la troisième et dernière saison de The Rain, dont la première aura lieu le 6 août. Et le thriller danois semble plus tendu que jamais.

Créé par Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen et Christian Potalivo, The Rain se déroule dans un monde qui est infecté par une pluie toxique – vous l’avez deviné -.

Netflix : pluie d’indices sur la saison 3 de The Rain dans sa bande-annonce https://t.co/RTu99mbC7S — Appiman (@appiman1) July 16, 2020

Quiconque entre en contact avec cette eau contaminée par un virus meurt sur place. Au milieu de cette horreur et de cette folie, Simone (Alba August) est chargée de protéger son petit frère Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen).

Un final explosif

Au début, il semblait que la protection de son petit frère par Simone venait d’un lieu de loyauté familiale. Pourtant, la fin de la saison 1 a révélé qu’il y avait quelque chose de plus important en jeu.

Grâce aux expériences que son père scientifique lui a fait subir lorsqu’il était enfant, Rasmus est la seule personne connue à être immunisée contre les effets de la pluie.

C’est pourquoi le père de Simone a toujours tenu à ce qu’elle le protège : Rasmus est peut-être le seul espoir de l’humanité. Mais la récolte de cet espoir coûtera la vie à Rasmus.

Une histoire inégale

La saison 2 de la série suit Simone et sa famille improvisée pilleurs sur la route alors qu’ils tentent de protéger Rasmus des scientifiques qui veulent le tuer. Cette saison se termine avec Simone qui affronte son petit frère.

Bande annonce de la saison finale de the rain saison 3, le 06 août pic.twitter.com/clI55XPA66 July 15, 2020

Après que la petite amie de Rasmus, Sarah (Clara Rosager), ait été abattue, Rasmus a craqué, exploitant le virus qui se trouvait en lui pour tuer d’innombrables soldats. Alors que Simone essayait de convaincre son frère que tuer des gens est une erreur, Rasmus s’en est pris à Martin (Mikkel Følsgaard), le petit ami de Simone.

C’était un pas de trop pour Simone qui a tiré sur la personne qu’elle aime plus que tout. En fin de compte, Rasmus s’en est sorti, mais sa relation avec Simone n’était certainement pas la bonne.

Une 3e saison en guise de conclusion magistrale

Cette nouvelle et dernière saison explorera les conséquences de cette triste confrontation. Pour la première fois dans cette série, Simone et Rasmus sont séparés. Une fois réunis, ils pourront peut-être enfin aider le monde à repartir à zéro. Mais qui sait ce que ce nouveau monde leur coûtera ?

The Rain : Simone contre Rasmus dans le trailer de la saison 3 https://t.co/QajeFZqss1 — Jérôme (@predator64tina) July 16, 2020

Il semble inévitable que la dernière saison de The Rain soit tout aussi excitante, tendue et addictive que les saisons précédentes. Mais si Simone le permet, un petit conseil. Larguez Rasmus.

En général, laisser son frère pour mort n’est pas un bon conseil, mais dans le cas de Simone, elle mérite tellement mieux que ce monstre lunatique. Au mieux, il était pleurnichard et ingrat et maintenant, c’est un meurtrier déséquilibré. Le 6 août, nous allons vous encourager Simone (et seulement Simone).