Le concurrent d’Instagram TikTok sera lancé aux États-Unis début août

Instagram Reels sera disponible aux États-Unis début août.

Il peut atteindre plus de 50 nouveaux pays au total, y compris le Royaume-Uni.

Cela vient juste au moment où l’on parle d’une éventuelle interdiction de TikTok.

La réponse d’Instagram à TikTok, Reels, arrive enfin aux États-Unis après des mois d’accès anticipé dans des pays comme le ., la France, l’Allemagne et l’Inde.

Un porte-parole de Facebook s’adressant à TechCrunch a confirmé plus tôt NBC News scoop sur le lancement imminent de Reels, révélant que la fonctionnalité vidéo axée sur la musique atteindra les utilisateurs américains au début du mois d’août. Cela arrive également dans d’autres pays, bien que le porte-parole ne les ait pas nommés. NBC a affirmé que «plus de 50» pays recevraient des bobines, dont le Royaume-Uni, le Japon et le Mexique.

Nous avons demandé à l’entreprise si la mise à jour sera disponible sur Android, iOS ou les deux.

Reels est visiblement similaire à TikTok avec un accent sur les vidéos courtes et sonores, mais il existe des différences fondamentales entre les deux. Dans son incarnation actuelle, Reels est limité à des clips de 15 secondes (contre une minute pour TikTok) et est disponible dans les profils Explore et utilisateur. TikTok s’articule autour de flux dédiés et peut inclure un mélange de vidéos et de suggestions d’amis.

Que Reels ait ou non sa grande chance de convertir les utilisateurs de TikTok n’est pas certain.

Le timing serait approprié pour Instagram. Le gouvernement américain envisage fortement d’interdire TikTok en raison des inquiétudes concernant la possibilité que des données privées tombent entre les mains du gouvernement chinois. Bien que cette interdiction soit loin d’être certaine, elle obligerait plus de 30 millions d’utilisateurs américains de TikTok à migrer vers d’autres réseaux sociaux – Instagram Reels pourrait être le substitut le plus proche.

Que Instagram ait ou non sa grande chance de convertir les utilisateurs de TikTok n’est pas certain. TikTok a nié avoir jamais envoyé des données américaines au gouvernement chinois, et pourrait ne pas être interdit en conséquence. Et comme TechCrunch note, il est possible que les personnes quittant TikTok se dirigent vers une variété de services, tels que Byte, Snapchat et YouTube. Bien que la taille d’Instagram en fasse une destination probable, Reels pourrait ne pas être suffisant pour amener tout le monde dans le giron.

