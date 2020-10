Les meilleures offres du début du Black Friday pour lancer vos achats des Fêtes

Grâce à Prime Day et à une pandémie mondiale, le magasinage des Fêtes est un peu différent cette année. Le grand jour de vente du détaillant en ligne a lancé le bal à la mi-octobre, et les offres n’ont pas cessé depuis. Tout cela signifie des économies précoces pour vous et beaucoup moins de crise de Noël lorsque vous essayez de faire vos courses. Si vous avez votre liste et que vous êtes prêt à la vérifier deux fois, voici les meilleures offres du début du Black Friday.

Restez avec nous, car nous allons vous emmener à travers tous les gros frappeurs. Best Buy, Target, Amazon et d’autres déploient déjà leurs ventes. Bien sûr, ce n’est pas encore le Black Friday, il reste donc beaucoup de temps pour que ces offres changent et s’améliorent encore. Sans plus tarder, faisons du shopping.

Quand est le Black Friday 2020?

Officiellement, l’événement aura lieu le vendredi 27 novembre. Si vous voulez en savoir plus sur l’histoire de l’événement Black Friday, rendez-vous ici.

À quoi dois-je m’attendre de l’événement cette année?

Comme mentionné, les magasins physiques, qui ont déjà vu un trafic plus faible au cours des dernières années, verront encore moins d’acheteurs pour l’événement en 2020. Cela est dû, bien sûr, car la menace du coronavirus gardera beaucoup de gens. de sortir du tout. Par conséquent, les ventes en ligne, qui ont connu une croissance explosive lors du Black Friday ces dernières années, connaîtront presque certainement une croissance des ventes encore plus importante pour l’événement 2020.

Au cours des dernières années, les réductions importantes du Black Friday se sont également étendues au-delà de la traditionnelle date du «vendredi après Thanksgiving». Ils ont commencé en ligne parfois jusqu’à une semaine à l’avance. Maintenant, de nombreux détaillants ont déclaré qu’ils prévoyaient d’offrir des rabais de style Black Friday tout au long du mois de novembre.

Meilleures offres du début du Black Friday:

Note de l’éditeur: Le Black Friday 2020 est encore dans quelques semaines, nous mettrons donc à jour cette liste au fur et à mesure du lancement de nouvelles offres.

Offres Best Buy Black Friday

On pourrait probablement dire que Best Buy a été le premier à lancer ses premières offres Black Friday. Il a poussé les meilleures offres de sa publicité officielle Black Friday depuis Prime Day, et cela signifie des économies à tous les niveaux. Vous pouvez trouver des réductions sur tout, des téléphones et des jeux vidéo aux téléviseurs et aux mélangeurs KitchenAid. Heureusement pour vous, il ne semble pas que les économies changent trop d’ici le grand jour, vous pouvez donc vous sentir libre de magasiner tôt.

Bien que les remises ne changent pas, les produits en stock le seront probablement. Assurez-vous de revenir souvent pour les mises à jour.

Voici les meilleures offres que nous avons pu trouver:

Offres Target Black Friday Now

Target n’a pas exactement commencé le Black Friday pendant le Prime Day, bien qu’il ait déployé une promotion Deal Days pour tirer profit de l’action d’Amazon. Désormais, la marque Bullseye est de retour pour ce qu’elle appelle «Black Friday Now». Comme son nom l’indique, c’est une série d’offres de Black Friday qui commencent maintenant. Cependant, chaque ensemble d’offres ne devrait durer qu’une semaine environ, vous voudrez donc revenir tôt et souvent pour vos meilleures économies. Selon l’aperçu de Target, les semaines un, trois et quatre – du 1er au 7, 15 au 21 novembre et du 22 au 28 novembre – offriront les meilleures économies sur l’électronique, alors planifiez soigneusement.

Voici les meilleures offres d’aperçu anticipé pour vous aider à démarrer:

Offres Amazon Holiday Dash

Comme si Amazon n’avait pas déjà brouillé la ligne entre Prime Day et Black Friday, il arrive rapidement avec un mois entier appelé Holiday Dash. Fondamentalement, ce sont les offres du jour d’Amazon qui ont augmenté jusqu’à 11 sur une grande partie du site. Vous ne pouvez profiter des offres que pour une durée limitée et elles changent en un clin d’œil. Découvrez les offres actuelles ici.

Voir également: Amazon Echo vs Google Home: lequel est fait pour vous?

Si vous êtes un peu moins pressé, Amazon organise également une fête d’anniversaire en ce moment. Ce n’est pas le grand jour de Jeff Bezos. C’est plutôt l’anniversaire d’Alexa. C’est vrai, Amazon célèbre l’anniversaire de son assistant AI avec de grosses économies sur une multitude de produits Echo.

Découvrez les meilleures offres et lacer vos chaussures de course pour Holiday Dash.

Offres Dell et Alienware

Bien que Dell ne puisse pas suivre le rythme des autres détaillants en termes d’échelle, il lance la saison des vacances avec des réductions sur certains de ses meilleurs. Que vous recherchiez un ordinateur portable XPS phare ou que vous souhaitiez envoyer vos compétences dans l’espace avec Alienware, Dell propose des offres sur chacun d’entre eux. Vous n’êtes pas seulement limité aux ordinateurs portables – les ordinateurs de bureau XPS et Alienware sont inclus dans le mélange.

Voir également: Les meilleurs ordinateurs portables Alienware que vous pouvez acheter

Certaines des meilleures remises offrent jusqu’à 45% de réduction, alors ne laissez pas un nouvel ordinateur vous passer.

Offres Walmart Black Friday

Walmart a annoncé des plans pour trois événements majeurs avant la période traditionnelle du Black Friday. La société l’appelle Black Friday Deals for Days. Tous les événements commenceront en ligne sur Walmart.com et seront disponibles dans les magasins des détaillants quelques jours plus tard.

Voici le calendrier actuel des événements de vente de Walmart pour son événement Black Friday d’un mois

Premier événement: En ligne le 4 novembre à 19 h HE, avec plus d’offres en ligne le 7 novembre à 12 h HE et à 5 h 00 en magasin, heure locale

En ligne le 4 novembre à 19 h HE, avec plus d’offres en ligne le 7 novembre à 12 h HE et à 5 h 00 en magasin, heure locale Deuxième événement: En ligne le 11 novembre à 19 h HE, avec plus d’offres en ligne le 14 novembre à 12 h HE et à 5 h 00 en magasin, heure locale

En ligne le 11 novembre à 19 h HE, avec plus d’offres en ligne le 14 novembre à 12 h HE et à 5 h 00 en magasin, heure locale Troisième événement: En ligne le 25 novembre à 19 h HE, avec plus d’offres en ligne le 27 novembre à 12 h HE et à 5 h 00 en magasin, heure locale

D’autres grands détaillants comme Costco, Sam’s Club, Kohl’s, Home Depot, Lowes, GameStop et bien d’autres devraient également lancer des offres avant le Black Friday beaucoup plus tôt que d’habitude. Restez à l’écoute pour ceux-ci.

À quoi pouvez-vous vous attendre lors de l’événement?

Si vous avez acheté des produits lors de l’événement Prime Day d’Amazon en octobre (avec d’autres détaillants au cours de la même période) à des remises importantes, vous pouvez probablement vous attendre à voir la même chose lors des événements de vente du Black Friday. Cela inclut d’énormes réductions de prix sur des choses comme les téléviseurs, les produits audio, les tablettes, les ordinateurs portables, les appareils vidéo en streaming, les smartphones et bien plus encore. Les produits pour la maison intelligente se vendront probablement aussi à des prix réduits cette année, car de plus en plus de personnes travaillent ou vont à l’école depuis leur domicile.

Parce que le Black Friday est le début de la saison traditionnelle des achats des Fêtes, vous pouvez vous attendre à une plus grande importance sur les remises sur les jouets pour les enfants. En outre, les jeux vidéo et les consoles de jeux bénéficieront probablement également de réductions importantes. Cette année sera plus intéressante car Microsoft et Sony lancent de nouvelles consoles de jeux au cours du mois de novembre (la Xbox Series X et S et la Playstation 5, respectivement). Bien que nous ne nous attendions pas à ce que ces consoles obtiennent des réductions pendant le Black Friday, les détaillants peuvent les combiner avec des jeux gratuits. Nous nous attendons également à voir de gros rabais sur les consoles et les jeux de la génération actuelle.

Enfin, nous pourrions nous attendre à voir certains services de streaming proposer des remises ou des offres d’essai spéciales pendant l’événement.

Et si quelque chose que j’achète avant le Black Friday baisse de prix plus tard en novembre?

De nombreux détaillants proposent déjà des moyens d’offrir aux clients des garanties de prix. Par exemple, Best Buy informe les clients qu’ils ont vraiment besoin de s’inscrire au service de récompense My Best Buy du détaillant. Si les membres achètent un produit en solde et si le prix de ce produit baisse avant le 28 novembre, ils récupéreront la différence de prix.

De plus, Target offre une garantie de correspondance des prix du 1er novembre au 24 décembre. Si vous profitez d’une offre Black Friday pendant cette période et que le prix baisse sur le site Web de Target, le détaillant vous remboursera la différence.

En général, vous devriez vérifier si le détaillant avec lequel vous achetez une offre labellisée Black Friday offrira une garantie de prix si le prix de ce produit baisse.

C’est notre regard sur Black Friday 2020. Nous mettrons à jour cet article avec plus d’informations sur l’événement de vente massive de vacances dans les jours et semaines à venir.