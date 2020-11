Les joueurs de Rainbow Six Siege sont confrontés à un exploit de bombe sur le parc à thème

in

Rainbow Six Siege les joueurs ont rencontré un nouvel exploit qui permet à la bombe d’être placée sous un site de bombes sur le parc à thème. Le pépin permet aux attaquants de poser la bombe sans pousser un site de bombe et peut facilement désavantager les défenseurs.

Un joueur a récemment mis en ligne un extrait de leur rencontre avec un ennemi utilisant l’exploit lors d’un match. Les défenseurs ont réalisé que la bombe était sous le site de la bombe et sont tombés pour la désamorcer mais n’ont pas pu la désarmer à temps. L’exploit est facile à reproduire et d’autres joueurs ont confirmé qu’ils avaient également vu des joueurs en abuser lors de matchs.

Un autre joueur a répliqué le problème dans les serveurs de compilation et de test en direct, et le problème s’est produit dans les deux scénarios. Mais le joueur a trouvé un actif R6 correction du ticket pour le problème, y compris plusieurs autres clips des joueurs.

L’exploit peut être reproduit sur PC et PS4 puisque plusieurs utilisateurs de chaque plateforme ont fourni des preuves dans le ticket. Il n’y a pas d’extraits du problème sur Xbox, mais c’est probablement un problème sur toutes les plates-formes.

Le dernier Rainbow Six Siege Les notes du concepteur ont donné aux fans un aperçu des projets d’Ubisoft visant à corriger l’Utilitaire Meta qui a un impact sur tous les niveaux de compétition. Plusieurs opérateurs seront ajustés pour équilibrer leurs capacités et rendre plus facile à regarder et à jouer Siège.

Ubisoft remarquera probablement le ticket bientôt et s’efforcera de résoudre le problème dans une future mise à jour. On ne sait pas quand les modifications répertoriées dans les notes du développeur seront mises en ligne, mais un correctif pour l’exploit pourrait également être inclus. En attendant, méfiez-vous du pépin lors de votre défense sur Theme Park.