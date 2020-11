Pierre-Emile Höjbjerg à Tottenham Hotspur: plus jamais comme Zidane!

Pierre-Emile Höjbjerg a quitté Southampton FC pour Tottenham Hotspur pour environ 17 millions d’euros cet été – et est immédiatement devenu un acteur clé du système de l’entraîneur Jose Mourinho. Qu’est-ce qui rend si importants les Danois de 25 ans de la jeunesse du FC Bayern Munich?

Les phases finales du match de Premier League entre West Bromwich Albion et Tottenham Hotspur dimanche après-midi avaient deux temps forts à offrir.

L’évidence: à la 88e minute, Harry Kane a marqué la victoire 1-0 et a promu son équipe, invaincue depuis la 1ère journée, à la deuxième place du tableau (derrière Leicester City). Pour Kane, c’était déjà le 15e point de buteur du huitième match. Seul son coéquipier Heung-Min Son, deuxième sur la liste des buteurs avec dix buts, peut suivre.

Le point culminant le moins évident: peu de temps avant, le milieu de terrain défensif Pierre-Emile Höjbjerg a touché le ballon pour la 755e fois cette saison de Premier League, prenant la tête de la ligue dans le classement pertinent. Ce fut un petit moment qui souligna son grand développement. Au coup de sifflet final, il comptait 757 contacts de balle et donc, par exemple, plus de 200 devant le prochain meilleur joueur de Tottenham Eric Dier (524).

En tant que seul joueur en plus du gardien Hugo Lloris, Höjbjerg n’a pas manqué une seconde à Tottenham en cette saison de Premier League. « Il nous donne force et stabilité », a salué Mourinho l’autre jour et a qualifié le nouveau venu du Southampton FC son « capitaine sans brassard de capitaine ». C’est le dernier épisode d’une relation variée entre Höjbjerg et Kapitänsbinden qui a débuté à l’automne 2018.

Pierre-Emile Höjbjerg et le brassard de capitaine

Höjbjerg jouait pour Southampton depuis plus de deux ans. Dans son club de jeunes du FC Bayern Munich, il n’a pas pu s’affirmer durablement, après deux contrats de prêt au FC Augsburg et au FC Schalke 04, il a rejoint la Premier League à l’été 2016 pour 15 millions d’euros.

Après de petits problèmes de démarrage, Höjbjerg s’est rapidement battu pour une place régulière au milieu de terrain défensif. Lorsque le capitaine Ryan Bertrand a été blessé, le joueur de 23 ans a d’abord repris son brassard à titre provisoire. Peu de temps après, Southampton a fait de Ralph Hasenhüttl le nouvel entraîneur – et ce Höjbjerg le capitaine régulier.

Il était alors pendant un an et demi, jusqu’à ce qu’il refuse de prolonger son contrat, qui devait expirer en 2021, au printemps dernier. « Je sais ce que je veux, le club le sait aussi. À un moment donné, je veux jouer à un niveau encore plus élevé qu’actuellement », a-t-il déclaré. Sport1. « Mon objectif est très clair: je veux gagner la Premier League et la Champions League. »

Hasenhüttl a ensuite enlevé le brassard de capitaine à Höjbjerg et ne l’a utilisé que sporadiquement. Pendant ce temps, certains rivaux de la Premier League se battaient pour lui. Manchester City avec l’ancien entraîneur du Bayern de Höjbjerg, Pep Guardiola et Everton, aurait été sérieusement intéressé, mais Tottenham a remporté le contrat pour environ 17 millions d’euros.

Mourinho et Höjbjerg: les vainqueurs en difficulté

« Les joueurs ici sont de classe mondiale. Et l’entraîneur est également de classe mondiale », a déclaré Höjbjerg à son arrivée et a déclaré: « Je veux générer de l’énergie et gagner. » Ce faisant, il a exposé les raisons de son engagement de manière excellente.

Tottenham est connu depuis des années comme un club qui joue principalement un football décent, mais n’a pas la volonté de gagner dans les moments cruciaux. Depuis la victoire en Coupe de la Ligue en 2008, Tottenham attend la victoire pour le titre, les cinq autres représentants des six grands ont tous récolté des trophées entre-temps.

Pour changer cela, le club a signé il y a presque exactement un an le prétendu garant du titre Mourinho en tant que successeur de l’entraîneur de longue date Mauricio Pochettino. Ce que Mourinho est sur la touche, Höjbjerg devrait être sur le terrain. Un exécuteur de victoire de combat. Un rôle que Höjbjerg a immédiatement assumé et qu’il a très bien rempli depuis son arrivée.

© imago images / Focus Images

Pierre-Emile Höjbjerg? « Le genre de joueur que José aime »

« C’est l’un des joueurs les plus consciencieux avec lesquels j’ai jamais travaillé. Tout simplement incroyablement consciencieux », a-t-il déclaré. L’athlétique l’autre jour, une source anonyme de la cabine. « C’est un leader, un ouvrier et juste le genre de joueur que Jose aime. »

Höjbjerg s’est rapidement fait une réputation à Tottenham comme l’un des entraîneurs les plus assidus et des commandants les plus bruyants de l’équipe. Pratiquement aucune voix ne peut être entendue aussi souvent aux matchs de Tottenham que Höjbjergs, pratiquement aucun joueur ne demande des balles aussi véhémente que lui, et presque personne ne dégage une présence similaire sur le terrain.

«Sa personnalité fait une grande différence», déclare Lloris, le capitaine du brassard. « Il nous pousse. »

Pierre-Emile Höjbjerg comme Zinedine Zidane

Dans le système 4-2-3-1 de Mourinho, Höjbjerg a d’abord joué aux côtés de Harry Winks et enfin aux côtés de Moussa Sissoko sur le double six. Lorsque l’adversaire a la possession du ballon, il plait comme un conquérant de balle agressif, avec le sien en tant que stratège des profondeurs.

De temps en temps, Höjbjerg laisse également transparaître ses compétences techniques sans aucun doute existantes. Lors de la victoire 3-0 contre LASK en Ligue Europa fin octobre, il s’est blessé à la tête au milieu de la première mi-temps, est revenu peu de temps après avec un turban blanc – et dans sa propre moitié a montré une double pirouette à la manière de Zinedine Zidane.

« A la mi-temps, nous avons tous ri et l’avons appelé Zidane », a déclaré Mourinho après le match, mais a déclaré: « Très bien, Pierre, mais s’il vous plaît, ne recommencez pas. » Après tout, Höjbjerg n’a pas été embauché pour des apparitions artistiques – un certain Gareth Bale est venu à la place.

Premier League: le tableau actuel