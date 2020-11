Chris Pratt jouera dans le remake des gardes du corps de Saigon produit par Russo – / Film

Chris Pratt sera réuni avec le Frères Russo, qui a dirigé le gardiens de la Galaxie star dans Avengers: guerre à l’infini, pour jouer dans un remake en anglais du succès de la comédie d’action vietnamienne Gardes du corps de Saïgon. Pratt jouera en face Wu Jing, la star du phénomène de la franchise d’action chinoise Guerrier loup.

Deadline rapporte qu’Universal Pictures a obtenu les droits de Gardes du corps de Saïgon, la comédie d’action vietnamienne de 2016 qui suit deux gardes du corps professionnels qui ont accidentellement laissé leur atout le plus important s’échapper. Méga producteurs Joe et Anthony Russo (Avengers: Fin de partie) sont configurés pour produire la langue anglaise Gardes du corps de Saïgon remake, qui devrait jouer Chris Pratt et Guerrier loup star Wu Jing. Le projet réunit les frères Russo avec leur Guerre d’infini star Pratt, mais aussi avec Wu, qui a joué dans Guerriers loups 2, le film non anglophone le plus rentable jamais réalisé, sur lequel les Russo ont servi de consultants.

Décrit comme une « comédie d’action à indice d’octane élevé », Gardes du corps de Saïgon est une comédie de copains assez simple: deux gardes de sécurité, l’un une «flèche droite» et l’autre un «doof», tentent de trouver un héritier d’entreprise qui se fait kidnapper sous leur nez. Compte tenu des plus grands rôles de Pratt, il est probable qu’il sera choisi comme le «doof», bien que l’acteur ait choisi plus de rôles de premier plan ces derniers temps. Mais après avoir vu le très sérieux (et donc, involontairement drôle) Guerrier loup films, Wu peut seulement jouez la flèche droite, c’est donc probablement ainsi que les choses vont évoluer.

D’après le casting de Pratt et Wu, il semble que Universal vise une répétition de la Heure de pointe dynamique entre Chris Tucker et Jackie Chan, qui a engendré trois films. Mais Tucker était un funnyman connu et Chan un comédien physique de Buster Keaton, tandis que Pratt et Jing deviendront probablement les plus sérieux.

Mais peut-être pas aussi auto-sérieux basé sur la bande-annonce farfelue de l’original Saïgon Gardes du corps, qui a été réalisé par Ken Ochiai (Ninja le monstre) et produit par Rhombus Media et TNA Entertainments.

Ce serait bien de voir Pratt revenir à ses racines de comédie, car la star perd de plus en plus sa sympathie à mesure qu’il se prend au sérieux en tant qu’acteur. Et les frères Russo ont fait leurs débuts dans la comédie, impressionnés par leurs talents de saut de genre dans Communauté. Pratt et les Russo, ces derniers produisant des thrillers d’action sinistres comme Extraction et Mossoul pour Netflix, pourrait utiliser quelques rires.

Alex Gregory et Peter Huyck (Ce que veulent les hommes, HBO Veep) écrivent le script pour le Gardes du corps de Saïgon refaire. Pratt produira à travers ses Productions Indivisibles aux côtés de Joe et Anthony Russo et Mike Larocca, qui produiront à travers leur bannière de production AGBO.

