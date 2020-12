Les jeux gratuits de Prime Gaming pour décembre incluent Battlefield 3

Amazon a révélé les avantages en cours en décembre pour les abonnés à Prime Gaming. Il y a un bon mélange de genres dans le lot de jeux gratuits cette fois-ci, ce qui s’avère pratique car j’imagine que beaucoup seront bloqués pendant leurs vacances de Noël vers la fin du mois de décembre.

L’un des noms les plus importants de la liste est le jeu de guerre Battlefield 3. d’EA et de Dice. Il est sorti depuis neuf ans, mais il est livré avec tous les avantages que vous attendez – du multijoueur à une campagne. Si vous recherchez une alternative gratuite à Call of Duty: Black Ops – Cold War, cela pourrait être le choix.

De nombreux autres jeux gratuits sont également disponibles. Close to the Sun est un jeu d’aventure d’horreur à la première personne qui se déroule pendant une deuxième ère d’illumination scientifique où l’esprit et les inventions de Nikola Tesla ont façonné le 19e siècle. Il y a aussi Turmoil, un jeu de simulation ironique sur la ruée vers le pétrole du 19e siècle en Amérique du Nord. Ailleurs, vous avez le robot d’exploration de donjon Wizard of Legend, le jeu de stratégie au tour par tour Sigma Theory et le jeu d’arcade HyperDot.

Il convient de noter, cependant, que vous avez jusqu’au 11 décembre pour acheter Aurion: Legacy of the Kori-Odan, un jeu du mois précédent. Les jeux gratuits donnent; jeux gratuits à emporter.

Si vous êtes ici pour des cadeaux gratuits, il y en a beaucoup plus. Vous pouvez obtenir un pack Frozen pour Immortals Fenyx Rising qui comprend un casque, une tenue, des ailes et un cheval de campagne. Ou, vous pouvez tirer pour Watch Dogs: les tenues Nerdcore et Futurist de Legion. Il y a aussi une opportunité à l’horizon pour accrocher l’opérateur complet Thatcher Gladiator situé dans Rainbow Six Siege.

Vous devrez attendre le 9 décembre, mais vous recevrez également deux nouveaux casques de pilote dans les escadrons Star Wars appelés Bold Approach et Vibrant Focus.

Si vous êtes abonné, vous pouvez réclamer ces bonus et plus de butin dans le jeu en vous rendant sur la page Prime Gaming Loot et en vous connectant avec votre compte Amazon. Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez également le faire sur place.