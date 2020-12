Ana de Armas et Julia Garner dirigent la liste des meilleures stars de l’IMDb en 2020 (Exclusif)

La star de «Knives Out» Ana de Armas et Julia Garner de «Ozark» ont mené la liste IMDb des 10 meilleures étoiles de 2020, a appris en exclusivité TheWrap. De plus, l’actrice de «The Witcher» Anya Chalotra et le membre de la distribution de «The Umbrella Academy» Aidan Gallagher sont arrivés aux premier et deuxième rangs du classement de la base de données pour le Top 10 des Breakout Stars de cette année.

Chalotra, qui vient de recevoir un prix IMDb STARmeter, a également atterri au n ° 3 sur la liste globale des étoiles, tandis que Millie Bobby Brown est arrivé quatrième et l’actrice «The Boys» Erin Moriarty a terminé cinquième.

Pour les évasions, Gallagher a été suivie par l’actrice Maria Bakalova de «Borat Subsequent Moviefilm» en troisième et la star de «The Wrong Missy» Lauren Lapkus en quatrième.

Consultez ci-dessous les listes complètes des 10 étoiles et des 10 meilleures étoiles de rupture, qu’IMDb calcule en fonction des pages vues de plus de 200 millions de visiteurs mensuels sur le graphique STARmeter du site Web, une ressource IMDbPro, plutôt que sur des échantillons statistiques, des critiques de critiques professionnels ou performances au box-office.

Top 10 des étoiles IMDb de 2020 *

1. Ana de Armas

2. Julia Garner

3. Anya Chalotra

4. Millie Bobby Brown

5. Erin Moriarty

6. Margot Robbie

7. Aidan Gallagher

8. Anya Taylor-Joy

9. Linda Cardellini

10. Henry Cavill

* Selon IMDb, « Les 10 étoiles qui se sont constamment classées les plus élevées sur le tableau IMDbPro STARmeter tout au long de 2020. »

IMDb Top 10 Breakout Stars de 2020 *

1. Anya Chalotra

2. Aidan Gallagher

3. Maria Bakalova

4. Lauren Lapkus

5. Victoria Pedretti

6. Jurnee Smollett

7. Alba Baptista

8. Golshifteh Farahani

9. Freya Allan

10. Diana Silvers

* Selon IMDb, « Parmi le groupe restreint d’étoiles qui ont figuré sur la liste annuelle des 100 meilleurs établissements IMDb pour la première fois de leur carrière en 2020, ces 10 étoiles se sont constamment classées les mieux placées sur le tableau IMDbPro STARmeter tout au long de l’année. »

«Avec plus de temps à la maison cette année que jamais auparavant, le divertissement a joué un rôle énorme dans nos vies, et les gens du monde entier se sont tournés vers IMDb pour découvrir et décider quoi regarder et en savoir plus sur les stars de leurs nouvelles émissions et films préférés, »Matt Kumin, directeur d’IMDbPro, a déclaré à TheWrap. «Nos listes des Top Stars et Breakout Stars mettent en évidence les acteurs et actrices dont nos fans et nos clients professionnels étaient les plus enthousiastes et curieux cette année. Nous félicitons notre Top Star Ana de Armas et notre Top Breakout Star Anya Chalotra pour leurs ascensions vraiment phénoménales dans le classement IMDbPro STARmeter cette année.