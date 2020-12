Peter Dinklage jouera dans The Toxic Avenger Reboot – / Film

Peter Dinklage est le nouveau Toxic Avenger. le Le Trône de Fer star a signé sur son prochain grand projet: un remake produit légendaire du film d’exploitation classique culte Le vengeur toxique, lequel Macon Blair (Je ne me sens plus chez moi dans ce monde) est défini sur direct.

Date limite rapporte que Peter Dinklage a été sélectionné par Legendary Pictures pour jouer dans un redémarrage de Le vengeur toxique, une «réinvention contemporaine» de la comédie culte du film B de Troma Entertainment en 1984.

Par date limite, Le vengeur toxique le redémarrage sera «imprégné de thèmes environnementaux et subvertit le genre des super-héros dans la veine de Dead Pool. Lorsqu’un homme en difficulté est poussé dans une cuve de déchets toxiques, il est transformé en un monstre mutant qui doit passer de paria évité à héros opprimé alors qu’il court pour sauver son fils, ses amis et sa communauté des forces de la corruption et de la cupidité. «

Blair est prêt à écrire et à diriger Le vengeur toxique, suite à ses débuts de réalisateur acclamés Je ne me sens plus chez moi dans ce monde, un thriller comique de 2017 qui a fait ses débuts avec des critiques élogieuses au Festival du film de Sundance et a remporté le Grand Prix du Jury pour la compétition dramatique américaine. Lloyd Kaufman et Michael Herz de Troma seront également producteurs.

C’est un suivi très médiatisé pour Dinklage à la suite de Le Trône de Fer, qui a dynamisé sa carrière et en a fait un nom connu. L’acteur a profité du buzz autour de lui, assumant des rôles dans des blockbusters comme Avengers: Infini Guerre et X-Men: Days of Future Pastet des Indes prestigieuses comme Mon dîner avec Hervé et le succès du Festival du film de Toronto Je me soucie beaucoup, qui a récemment été repris par Netflix. Mais Le vengeur toxique a tous les ingrédients du prochain grand rôle de franchise de Dinklage, c’est-à-dire si le redémarrage peut capturer la magie étrange qui a transformé le film de super-héros de 1984 en un succès culte.

Réalisé par Michael Herz et Lloyd Kaufman, l’original Le vengeur toxique a été pratiquement ignoré lors de sa sortie initiale, jusqu’à ce qu’il devienne un succès fulgurant en tant que film de minuit à New York. La parodie de super-héros sanglant et exagéré a continué pour avoir une longue et réussie film de minuit, menant à des suites The Toxic Avenger Part II, The Toxic Avenger Part III: La dernière tentation de Toxie, et Citizen Toxie: le vengeur toxique IV. Il est même devenu une comédie musicale à un moment donné, une série télévisée de dessins animés pour enfants et même une bande dessinée Marvel.

Avec Dead Pool rester important dans l’esprit des gens en tant que meilleur moyen d’usurper les films de super-héros, le nouveau Le vengeur toxique atténuera probablement certains des éléments les plus grotesques de l’original et optera pour quelque chose d’un peu plus ironique – dans lequel Dinklage excelle – mais connaissant la fixation hollywoodienne sur les films de super-héros classés R, je ne serais pas surpris si c’était tout aussi sanglant et dégoûtant que les films originaux l’étaient.

