Les huit films Harry Potter sont actuellement sur HBO Max

Les fans de Harry Potter se réjouissent: les huit films de la série épique sont disponibles en streaming dès maintenant sur HBO Max. Le service a été lancé aujourd’hui, et après une certaine confusion initiale basée sur les commentaires de HBO Max Chief Content Officer Kevin Reilly, les films sont visibles aujourd’hui. La pierre du sorcier, la chambre des secrets, le prisonnier d’Azkaban, la coupe de feu, l’ordre du Phénix, le prince de sang mêlé, et Les reliques de la mort, partie 1 et Partie 2 sont tous disponibles pour diffuser en ce moment. Harry Potter est une acquisition massive pour Warner Bros.et le nouveau service, même si WB a produit les films, NBC Universal a signé un contrat en 2016 pour les droits de streaming, de télévision et numériques.

Harry Potter était un must pour le service

Il serait difficile d’imaginer un service propulsé par Warner Bros. ne présentant pas les huit films Harry Potter. La série est la franchise la plus rentable de tous les temps, avec plus de 7 milliards de dollars dans le monde de 2001 à 2011. Fou de penser que la série de films n’a duré qu’une décennie et s’est terminée il y a neuf ans. Cela n’a pas du tout diminué l’intérêt pour la franchise, comme une série de suites Bêtes fantastiques prépare un troisième film (et sera également disponible sur HBO Max), le monde magique de Harry Potter continue de trier les gens dans les maisons, et les parcs à thème situés en Californie et en Floride à Universal Studios regorgent de visiteurs. Eh bien, au moins avant le début de la situation actuelle.

Personnellement, j’ai appris à aimer la série. Je ne l’ai pas fait au début, les troisième et quatrième films sont ceux qui m’ont conquis, mais j’ai aussi adoré les deux premiers films. Nous avons récemment montré le premier à notre fille, et elle a écarquillé les yeux plusieurs fois en regardant, prouvant que le temps passant, Harry Potter continuera d’enchanter les générations à venir.

