Darkseid Justice League Snyder Cut Art révélé par Zack Snyder lui-même

Darkseid est… à venir. Pas comme nous le pensions, pas aux écrans des cinémas. Mais plutôt à HBO Max. Réalisateur Zack Snyder partagé un aperçu de ce qui semble être un concept art, ou peut-être un morceau inachevé de CGI, de la coupe Snyder de Ligue de justice ce matin. Le souverain d’Apokolips se tient sur un sol de lave, avec une poitrine nue et des armes brandissantes dans chaque main. Darkseid semble qu’il vient de sortir d’un jeu God of War, prêt à faire des ravages et à défier toute la Justice League dans une bataille féroce. Vous pouvez voir par vous-même ci-dessous.

Darkseid pourrait faire en sorte que tout cela en vaille la peine

Je dois dire; de tous les trucs de Snyder Cut, c’est la seule chose qui m’intéresse. Darkseid est un personnage tellement fantastique, une véritable création Kirby que j’ai toujours voulu voir prendre vie en live-action. Nous n’avons aucune idée de ce à quoi cette version de ce film va ressembler dans sa forme finale, mais pour la première fois depuis le début des rumeurs sur un Snyder Cut, cet art ou quoi que ce soit m’excite.

Les fans ont été envoyés dans un tizzy ce matin à ce sujet. Beaucoup ont répondu sous le Publication sur Twitter avec des mèmes et des tweets sur Darkseid déjà là et le traitant presque comme un héros conquérant. Il est comparable à la version MCU de Thanos, même si cette histoire avait 10 ans de construction et ne ressemblait presque jamais à la Snyder Cut. Quel que soit le cas lors de sa sortie en 2021, nous espérons avoir plus de quelques minutes à passer avec Darkseid, et ce n’est pas la seule chance que nous avons de le voir dans le DCEU.

