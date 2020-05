Nouvelle figurine WONDER WOMAN issue du collectif ONE: 12

Crédits: Mezco Toys



Communiqué de presse

The One: 12 Collective Wonder Woman est prête au combat, vêtue d’un costume de combat Themysciran avec une armure amovible au cou et aux épaules, portée uniquement par les guerriers amazoniens les plus élites. La demi-déesse intrépide porte une cape avec un fil de pose intégré qui se fixe via un fermoir au cou. Les armes artificielles n’ont aucune chance – les balles ricochent directement sur ses bracelets avec les effets inclus qui se fixent via un aimant. Wonder Woman est bien équipée pour lutter pour la justice, avec l’épée d’Athéna, le lasso de la vérité qui peut être tenu à sa ceinture, une hache de bataille, une lance et un bouclier.

Sage comme Athéna, plus forte qu’Hercule, belle comme Aphrodite et plus rapide qu’Hermès, la princesse Diana de Thémyscire s’est fait un devoir de montrer l’exemple et de lutter pour la paix. Wonder Woman est un symbole de vérité, de justice et d’égalité pour les gens du monde entier.

THE ONE: 12 COLLECTIVE WONDER WOMAN FIGURE CARACTÉRISTIQUES:

Un: 12 Corps collectif avec plus de 30 points d’articulation

Deux (2) portraits de tête

Détails authentiques peints à la main

Environ 17 cm de hauteur

Huit (8) mains interchangeables, y compris

Une (1) paire de poings (L & R)

Une (1) paire de lasso se tenant la main (L & R)

Une (1) paire d’épée tenant par la main (L & R)

Une (1) paire de mains posantes (L&R)

COSTUME:

Diadème royal

Armure renforcée au cou et aux épaules (amovible)

Armure de torse renforcée

Bracelets poignets

Cape (amovible, avec fil de pose intégré)

Ceinture avec insigne «W»

Jupe • Armure de tibia

Bottes de combat

ACCESSOIRES:

Un (1) Lasso de vérité (articulé)

Un (1) Lasso de vérité enroulé (attache à la ceinture)

Une (1) épée d’Athéna

Une (1) hache de combat

Une (1) lance

Un (1) bouclier

Trois (3) balles de ricochets FX (se fixent magnétiquement aux bracelets de poignet)

Un (1) un: 12 base d’affichage collective avec logo

Un (1) un: 12 affichage collectif réglable

Chaque figurine One: 12 Collective Wonder est emballée dans une boîte adaptée aux collectionneurs, conçue pour les collectionneurs.

The One: 12 Collective Wonder Woman est disponible en précommande sur https://mezcotoyz.com/one-12-collective-wonder-woman.