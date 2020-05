Tata Nexon sauve encore une fois les passagers des rochers et des collisions frontales

Voici un autre accident d’un Tata Nexon dans lequel il a été écrasé entre un rocher et une voiture, mais a encore sauvé la vie de tous les passagers à l’intérieur.

Tata Nexon est l’une des voitures les plus sûres de l’Inde et a été la première voiture indienne à obtenir une cote de sécurité de 5 étoiles. Avec une cote de sécurité élevée, nous avons vu beaucoup d’accidents impliquant Nexon. Beaucoup d’entre eux sont des accidents majeurs et pourraient facilement tuer des passagers. Cependant, Nexon les a gardés en sécurité presque à tout moment.

Cette fois, c’est à nouveau un accident majeur et s’il y avait eu une autre voiture, les dégâts auraient pu être pires. Comme vous pouvez le voir sur l’image, ce Nexon a subi des dommages à l’avant comme à l’arrière. Et vous pouvez le voir collé à un rocher derrière lui. Les dégâts sont importants et le propriétaire aura une grosse facture pour cela.

Lisez aussi: Cet accident montre la sécurité et la qualité de construction de Tata Harrier

On dirait que le Nexon a eu une collision frontale hors siège avec une voiture venant de l’avant. La vitesse des deux véhicules semblait élevée à cause de cet impact, le SUV a été poussé derrière. Après avoir été poussé derrière, il est entré en collision avec des rochers à l’arrière. Nous ne savons pas quelle était l’autre voiture et combien elle a été endommagée.

La partie avant complète a été endommagée en démontant le capot, la calandre, les pare-chocs et même certains composants du moteur. L’essieu avant a également subi des dommages car les roues sont complètement sorties. La plupart des dommages ont été contenus du côté du conducteur tandis que des dommages moindres se sont produits du côté du passager avant.

Quant à la partie arrière, elle ne semble pratiquement pas affectée par l’impact. À part une petite bosse près du bouton d’ouverture de coffre et une sur le garde-boue arrière côté conducteur, il ne semble pas y avoir de dommages. Tout l’impact a été confiné au front lui-même. Même les portes n’ont pas été touchées à cause de cet accident.

Lisez aussi: Hyundai Creta s’écrase sur Tata Nexon; Les résultats vous choqueront

Tous les passagers sont sortis à l’abri de cet accident avec quelques ecchymoses et coupures mineures. Il s’agit du Nexon pré-lifting et de la variante haut de gamme. Le Nexon a été revisité avec des fonctionnalités telles que deux coussins gonflables, ABS avec EBD, capteurs de stationnement arrière, caméra de stationnement arrière, système d’alerte de vitesse et déverrouillage automatique des portes à détection d’impact.