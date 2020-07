Les fusées Horizon Zero Dawn directement au sommet de la liste des meilleures ventes Steam

Aloy joie



par Sammy Barker Il y a 7 minutes

Ce n’est pas une énorme surprise compte tenu du profil du titre, mais Horizon Zero Dawn est passé directement en haut de la liste des best-sellers de Steam après l’annonce de la date de sortie de cette semaine. Au cas où vous l’auriez manqué, le titre sera lancé sur PC à partir du 7 août – et il sera également disponible sur Epic Game Store si vous préférez faire vos achats à ce moment-là.

Au Royaume-Uni, le jeu de rôle développé par Guerrilla vend actuellement des exemplaires à prix réduit de Football Manager 2020, DOOM Eternal et Halo: The Master Chief Collection. Pas mal de compagnie à avoir. Nous devrons encore attendre et voir si cet effort sans précédent se concrétise pour PlayStation, mais il sera sûrement soutenu par les premiers signes.

[source store.steampowered.com]