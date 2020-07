Un nouveau jeu d’essai routier dévoilé et dévoilé la semaine prochaine

Nous n’avons pas vu de nouveau Test Drive depuis 2012 mais tout devrait changer la semaine prochaine le mardi 7 juillet. Une nouvellement créée Test Drive Le compte Twitter a publié un bref teaser, pointant vers une révélation lors de Nacon Connect.

Découvrez le teaser ci-dessous.

Nous sommes de retour! #NaconConnect 7 juillet pic.twitter.com/30tNhs5z4C – Test Drive (@testdrive) 3 juillet 2020

Cela fait presque une décennie depuis Test Drive: Ferrari Racing Legends‘ Libération. De retour en mars, Championnat du monde des rallyes (WRC) studio KT Racing – Kylotonn a annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle tranche. « Test Drive Solar Crown« A été protégé par le droit d’auteur il y a quelques mois et bien que le titre n’ait pas été officiellement confirmé, les emojis dans le tweet ci-dessus indiquent que ce sera bien le titre.

En 2014, Nacon (anciennement Bigben Interactive) a acquis la franchise de 33 ans d’Atari et prévoyait de développer de nouveaux jeux. Cependant, ce n’est qu’en 2018-19 que Nacon a acquis le studio qui allait continuer à faire Test Drive.

« Nous avons acheté cinq sociétés, mais elles représentent huit studios », a déclaré Benoit Clerc, directeur de la publication de Nacon, à Venture Beat en mars. «La première entreprise est KT Racing, Kylotonn. Ils font des courses hors route avec WRC, et ils font de la course à deux roues avec Île de Man TT. Ils travaillent actuellement sur notre plus grand projet de loin, qui est le prochain Test Drive Unlimited Jeu. »

Bien que les plates-formes doivent encore être confirmées, la déclaration suggère que Test Drive se dirigera vers le matériel de nouvelle génération.

De plus amples détails et une fenêtre de sortie seront annoncés en temps voulu. Revenez la semaine prochaine pour plus d’informations.