Les journaux intimes sont une pièce d’horreur et de fantasy américaine. Le tout premier épisode de la saison 1 a été diffusé le 10 septembre 2009. L’événement a gagné le plus grand public de CW pour toute première saison. Depuis ce temps, le spectacle est devenu un succès auprès des adultes et des adolescents. Le spectacle est vaguement basé sur les livres de L.J.Smith du même nom.

Avec les théories du puzzle, le décor a conduit à un grand nombre de sélection de fans. Le spectacle s’est étalé sur huit saisons. Les constructeurs ont annoncé que l’année 8, serait la dernière et dernière saison de cette série.

L’épisode précédemment réalisé le 10 mars 2017 est à l’affiche. Menant au cours de l’ensemble à un total de 171 épisodes. Après la huitième année de lancement de l’épisode, les fans ont été découragés et frustrés. Comme les spéculations sont maintenant à 9, de ce spectacle pourrait être dans le 19, mais l’espoir n’était pas perdu. Avec le lancement de cette Originals, l’émission est devenue une franchise média. Connecté une suite avec des livres, The Legacies a été créée.

The Vampire Diaries Saison 9: date de sortie

La date de lancement de The Vampire Diaries a été confirmée. Les fans s’attendent à ce que les déclarations de cette série pour le renouvellement de la saison 9 soient probablement effectuées.

La saison de Vampire Diaries s’était terminée avec un avenir et des fins insatisfaisants de ces chiffres. Les fans sont actuellement exigeants. Les fanatiques de cette série espèrent fortement que l’émission sera probablement reprise pour une autre saison.

The Vampire Diaries Saison 9: Complot

Les journaux intimes des vampires tournent autour d’une jeune femme et des défis auxquels elle est confrontée si elle tombe amoureuse – Stefan Salvatore, vampire âgé d’un an. Alors que nous sommes introduits dans Damon Salvatore, le frère de Stefan Issues surgit entre les deux. La série est située dans une ville, en Virginie, à Mystic Falls. La ville a une existence historique, ajoutant au plaisir de la séquence. Les rôles tissent à travers des questions telles que plus, le chagrin et l’amour. En saison, nous avons vu Stefan Salvatore abandonner sa vie. L’histoire de Damon et Elena ont pris fin par la suite. Mais les amoureux sont frustrés par les fins de tous les différents personnages.

Les spéculations des fans sont la saison 9, de ce spectacle, fera ses débuts, et les personnages restants rempliront avec leur fin.

The Vampire Diaries Saison 9: Distribution

Les rôles de cette série tout au long des saisons comprennent Paul Wesley, Ian Somerhalder et Nina Dobrev. Cependant, en tant qu’artiste de la saison 7, ainsi que star invitée dans un an, finale, Nina Dobrev a abandonné la série pour se réunir.

Les fans s’attendent à revenir pour la saison 9. Même si Ian Somerhalder, dans une récente interview, a déclaré qu’il ne reviendrait pas à la série bien qu’elle ait été relancée pour l’année 9. Il n’a pas été vérifié si Paul Wesley se réunirait. Nous pouvons voir de nouveaux visages.

